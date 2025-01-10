Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2025: Putri KW Dipulangkan Ratchanok Intanon

KUALA LUMPUR - Satu-satunya tunggal putri Indonesia tersisa di Malaysia Open 2025, yakni Putri Kusuma Wardani gagal mengalahkan wakil Thailand, Ratchanok Intanon di babak perempatfinal, pada Jumat (10/1/2025) pagi WIB. Karena itulah atlet yang akrab disapa Putri KW itu harus pulang ke Tanah Air.

Putri KW sendiri sudah berjuang selama 1 jam 8 menit. Namun, ia tetap kalah rubber game dengan skor 13-21, 21-15, dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Putri KW mendapat tekanan dari Intanon sejak awal gim pertama pada laga yang berlangsung di Axiata Arena. Kendati begitu, dia masih mampu memberikan perlawanan sehingga skor sempat imbang 8-8.

Saking sengitnya, kedua pemain ini terus kejar-kejaran angka hingga imbang 10-10. Namun Intanon mampu mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-10 atas Putri KW.

Putri Kusuma Wardani. Putri KW PBSI

Usai interval, Intanon semakin menjadi-jadi. Pemain ranking 16 dunia itu memperlebar keunggulannya sangat nyaman menjadi 18-11. Pada akhirnya, dia menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13 atas Putri KW.

Di gim kedua, pertarungan sengit kembali menghiasi jalannya pertandingan Putri KW versus Intanon. Kali ini, tunggal putri anyar Pelatnas PBSI Cipayung itu mampu unggul 8-7.