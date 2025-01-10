Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2025: Lanny/Fadia Gugur, Wakil Indonesia Habis

KUALA LUMPUR – Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti gugur di perempatfinal Malaysia Open 2025 Super 1000. Mereka takluk 12-21 dan 11-21 dari Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (10/1/2025) sore WIB, Lanny/Fadia memang tampil dalam tekanan. Serangan-serangan tajam dari Jia/Zhang membuat Lanny/Fadia kerepotan.

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Lanny/Fadia tertinggal 0-4 hingga 6-11 di interval gim pertama. Setelah itu, Lanny/Fadia berhasil bangkit dengan mendekatkan jarak poin menjadi 9-12.

Sayangnya, Lanny/Fadia kembali tampil di bawah tekanan Jia/Zhang. Alhasil mereka pun menyerahkan gim pertama ke tangan ganda putri China itu dengan skor 12-21.

Pada gim kedua, keadaan tak jauh berbeda. Lanny/Fadia kembali tertinggal di awal gim kedua dengan skor 1-6.