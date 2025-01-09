Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar Malaysia Open 2025: Anthony Ginting Tersingkir, Putri KW dan Lanny/Fadia Tembus Perempatfinal!

HASIL lengkap wakil Indonesia di 16 besar Malaysia Open 2025 akan diulas dalam artikel ini. Hasil manis didapat Putri Kusuma Wardani dan Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang berhasil melesat ke babak perempatfinal.

Sayangnya, nasib berbeda dialami Anthony Sinisuka Ginting. Perjalanan tunggal putra Indonesia itu harus terhenti di babak 16 besar.

1. Anthony Ginting Kalah

Anthony Sinisuka Ginting tumbang di babak 16 besar Malaysia Open 2025. Tunggal putra Indonesia itu kalah dari Kunlavut Vitidsarn.

Ginting tak berdaya kala melawan Kunlavut. Dia pun kalah telak dalam dua gim langsung dengan skor 7-21 dan 10-21.

Hasil ini membuat wakil Indonesia habis di sektor tunggal putra. Sebab, satu wakil lainnya, yakni Jonatan Christie, sudah tumbang di babak 32 besar dari Toma Junior Popov (Prancis).

2. Ganda Putra dan Ganda Campuran Juga Habis

Tak hanya tunggal putra, ganda putra dan ganda campuran Indonesia juga tak bersisa di Malaysia Open 2025. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, harus terhenti di babak 16 besar.

Sabar/Reza kalah di tangan Ben Lane/Sean Vendy (Inggris). Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (9/1/2025) sore WIB, Sabar/Reza kalah dalam dua gim langsung dengan skor 16-21, dan 14-21.

Sabar/Reza diketahui jadi wakil terakhir di sektor ganda putra. Sebab, satu wakil lainnya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kalah di babak pertama.

Kemudian, wakil ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, juga gagal melaju ke perempatfinal. Mereka kalah di tangan Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang) dengan skor identik 17-21 dan 17-21.