HOME SPORTS SPORT LAIN

Alasan Seni Bela Diri Pencak Silat Tidak Diperbolehkan di MMA dan UFC Terungkap

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |07:41 WIB
Alasan Seni Bela Diri Pencak Silat Tidak Diperbolehkan di MMA dan UFC Terungkap
UFC dan MMA tidak memperbolehkan pencak silat (Foto: UFC)
A
A
A

ALASAN seni bela diri pencak silat tidak diperbolehkan di MMA (Mixed Martial Arts) dan UFC akhirnya terungkap. Ternyata hal itu berhubungan dengan keamanan petarung.

MMA merupakan ajang bela diri campuran. UFC adalah panggung MMA yang tersohor saat ini.

Charles Oliveira vs Michael Chandler di UFC 309 (Foto: UFC)
Charles Oliveira vs Michael Chandler di UFC 309 (Foto: UFC)

1. Terbuka

Berkaca dari namanya, MMA mengizinkan petarung menggunakan teknik-teknik bela diri seperti jiu jitsu dan sambo. Alhasil, beragam gerakan terlihat dalam pertarungan di ring.

Namun, tanpa disadari, tidak ada gerakan-gerakan pencak silat di ajang MMA. Atlet-atlet Indonesia yang turun di pertarungan, seperti Jeka Saragih, tidak menggunakan teknik tersebut.

2. Tidak Sejalan

Rupanya, pencak silat tidak sejalan dengan peraturan di MMA dan UFC. Hal inilah yang membuat seni bela diri tersebut sulit masuk dan seperti dilarang oleh aturan yang berlaku.

Di dalam MMA dan UFC, petarung memang dibebaskan untuk menggunakan aliran bela diri apa pun yang dikuasai. Akan tetapi, ada beberapa teknik yang tidak boleh dilakukan saat berada di atas oktagon.

 

Halaman:
1 2
