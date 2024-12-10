Advertisement
SPORT LAIN

Kisah UFC Melawan Skandal Judi James Krause hingga Libatkan FBI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |21:36 WIB
Kisah UFC Melawan Skandal Judi James Krause hingga Libatkan FBI!
James Krause mencoreng UFC dengan skandal judi pada 2022 (Foto: UFC)
KISAH UFC melawan skandal judi James Krause menarik untuk diulas. Sebab, insiden itu mengubah wajah ajang tarung bebas tersebut.

Shayilan Nuerdanbieke vs Darrick Minner (Foto: MMA Junkie)
Shayilan Nuerdanbieke vs Darrick Minner (Foto: MMA Junkie)

Pada 2022, sebuah skandal pengaturan pertarungan dan taruhan pernah mencoreng sportivitas UFC. Skandal yang ditangani FBI itu melibatkan petarung Darrick Minner dan pelatihnya, James Krause.

Skandal bermula dari pertarungan Shayilan Nuerdanbieke melawan Minner pada gelaran UFC Fight Night. Para bandar judi sudah melihat adanya pola taruhan yang tidak biasa, dengan sejumlah uang untuk memenangkan petarung asal China itu pada ronde pertama.

Minner tampak mengalami cedera kaki sebelum memasuki oktagon. Kondisi itu memudahkan Nuerdanbieke mengalahkannya lewat KO. Banyak pihak kemudian skeptis terhadap hasil ini dikarenakan aktivitas taruhan yang tidak wajar.

Skandal ini akhirnya terungkap setelah dilakukannya penyelidikan terhadap pelatih dari Miller, Krause. Penyelidikan berfokus pada keterlibatannya dalam aktivitas taruhan. Dalam penyelidikan, pelaku mengakui keterlibatannya.

UFC bereaksi dengan menggandeng U.S Integrity, regulator yang mengatur aktivitas perjudian di Amerika Serikat, ebagai mitra. Analisis dilakukan terhadap aktivitas taruhan tak wajar itu.

UFC langsung mengambil tindakan tegas untuk melarang aktivitas Krause, termasuk melatih dan mendampingi petarung dalam duel. Dampak dari keputusan itu berakibat pada hengkangnya para petarung yang diasuhnya, salah satunya petarung flyweight, Jeff Molina.

 

Telusuri berita Sport lainnya
