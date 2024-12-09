Advertisement
SPORT LAIN

4 Fakta UFC 310, Nomor 1 Dominasi Petarung Tak Terbantahkan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |23:44 WIB
4 Fakta UFC 310, Nomor 1 Dominasi Petarung Tak Terbantahkan
Simak empat fakta menarik UFC 310 termasuk kemenangan Shavkat Rakhmonov atas Ian Garry (Foto: Instagram/@ufc)
BERIKUT empat fakta mengenai UFC 310 yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat (AS), akhir pekan lalu. Salah satunya adalah dominasi seorang petarung yang tak terbantahkan!

Ajang UFC 310 yang baru saja digelar telah menyajikan malam yang penuh aksi, drama, dan kejutan bagi para penggemar MMA di seluruh dunia. Pertarungan-pertarungan sengit yang melibatkan para petarung top dunia berhasil membuat para penonton terpaku.

Alexandre Pantoja mengunci Kai Asakura (Foto: Instagram/@ufc)

Lantas, apa saja empat fakta menarik di balik UFC 310? Simak ulasan berikut ini.

4 Fakta UFC 310

4. Duel Sengit Generasi Baru

Shavkat Rakhmonov vs Ian Garry di UFC 310 (Foto: Instagram/@ufc)

Pertarungan antara Shavkat Rakhmonov dan Ian Garry menjadi salah satu duel paling dinantikan di UFC 310. Kedua petarung muda berbakat ini menampilkan pertarungan yang sangat sengit dan menghibur.

Baik Rakhmonov maupun Garry menunjukkan kemampuan striking dan grappling yang luar biasa. Namun, pada akhirnya petarung asal Kazakhstan berhasil keluar sebagai pemenang melalui keputusan angka mutlak.

3. Movsar Evloev Tumbangkan Mantan Juara

Movsar Evloev vs Aljamain Sterling di UFC 310 (Foto: Instagram/@movsar_evloev_94)

Petarung satu ini berhasil meraih kemenangan penting di UFC 310. Dalam sebuah pertarungan yang sangat ketat, Evloev berhasil mengalahkan mantan juara kelas bantam, Aljamain Sterling.

Kemenangan ini membuktikan Evloev telah siap untuk bersaing di level tertinggi kelas bulu. Ia bakal mencuri perhatian di kelas ini.

