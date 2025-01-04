Menpora Dito Beber Strategi Indonesia di SEA Games 2025: Kirim Atlet Muda

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, membeberkan strategi Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 Thailand. Tim Merah Putih akan diperkuat mayoritas atlet muda potensial untuk pematangan.

SEA Games 2025 Digelar di Thailand pada 9-20 Desember. Nantinya, dalam ajang itu bakal dipertandingkan 50 cabang olahraga (cabor).

1. Tidak Menurunkan Semua Atlet

Dito mengatakan Indonesia tidak akan menurunkan atlet dalam seluruh cabor yang dipertandingkan. Jadi, Tim Merah Putih hanya mengirim cabor-cabor yang punya potensi besar meraih prestasi dalam ajang itu.

"Untuk SEA Games, di cabor-cabor unggulan yang masih ada jenjang ke atas seperti Asian Games atau Olimpiade," kata Dito saat dihubungi wartawan, dikutip Sabtu (4/1/2025).

2. Dorong Atlet Muda

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, atlet-atlet muda akan didorong tampil dalam SEA Games 2025. Hal itu agar mereka dapat berkembang lebih baik karena terjun dalam kompetisi yang sesungguhnya.

"SEA Games harus dijadikan ajang untuk memberikan jam terbang kepada atlet muda kita," kata Dito.