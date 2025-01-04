Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Dito Beber Strategi Indonesia di SEA Games 2025: Kirim Atlet Muda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |09:44 WIB
Menpora Dito Beber Strategi Indonesia di SEA Games 2025: Kirim Atlet Muda
Menpora RI, Dito Ariotedjo, bicara strategi menghadapi SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, membeberkan strategi Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 Thailand. Tim Merah Putih akan diperkuat mayoritas atlet muda potensial untuk pematangan.

SEA Games 2025 Digelar di Thailand pada 9-20 Desember. Nantinya, dalam ajang itu bakal dipertandingkan 50 cabang olahraga (cabor).

Menpora Dito Ariotedjo (Nur Khabibi/MPI)

1. Tidak Menurunkan Semua Atlet

Dito mengatakan Indonesia tidak akan menurunkan atlet dalam seluruh cabor yang dipertandingkan. Jadi, Tim Merah Putih hanya mengirim cabor-cabor yang punya potensi besar meraih prestasi dalam ajang itu.

"Untuk SEA Games, di cabor-cabor unggulan yang masih ada jenjang ke atas seperti Asian Games atau Olimpiade," kata Dito saat dihubungi wartawan, dikutip Sabtu (4/1/2025).

2. Dorong Atlet Muda

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, atlet-atlet muda akan didorong tampil dalam SEA Games 2025. Hal itu agar mereka dapat berkembang lebih baik karena terjun dalam kompetisi yang sesungguhnya.

"SEA Games harus dijadikan ajang untuk memberikan jam terbang kepada atlet muda kita," kata Dito.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175668/alwi_farhan_diproyeksikan_tampil_di_sea_games_2025-ONF2_large.jpg
Alwi Farhan Diproyeksikan Turun di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/43/3175640/pbvsi_memanggil_atlet_putra_dan_putri_untuk_timnas_voli_indonesia_proyeksi_sea_games_2025-st4X_large.jpg
PBVSI Panggil Atlet Putra dan Putri untuk Timnas Voli Indonesia Proyeksi SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/43/3175527/bayu_priawan-DIiO_large.jpg
CdM Bayu Priawan Beberkan Kunci Sukses agar Atlet Indonesia Bisa Bersinar di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/43/3174543/i_gede_siman_sudartawa_bidik_emas_di_sea_games_2025-DyKh_large.jpg
I Gede Siman Sudartawa Bidik Emas SEA Games 2025, Sumbang Berapa Medali?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/40/3173313/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-Kula_large.jpg
Tanpa Apriyani Rahayu/Siti Fadia, PBSI Ungkap 3 Kandidat Ganda Putri untuk SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/43/3172994/erick_thohir_dan_purbaya_yudhi_sadewa-RlK7_large.jpg
Menpora Erick Thohir Bertemu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Bahas Anggaran SEA Games 2025?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement