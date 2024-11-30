Maryam March Maharani Ingin Cari Pembuktian di SEA Games 2025, Bidik Medali Emas!

JAKARTA - Maryam March Maharani menjadikan ajang SEA Games 2025 di Thailand sebagai pembuktiannya. Oleh karena itu, ia menargetkan membawa pulang medali emas dari turnamen multievent dua tahunan itu.

Rani sudah mulai melakukan persiapan untuk tampil di SEA Games 2025 meski masih satu tahun lagi. Ajang tersebut dijadwalkan bergulir di Thailand pada 7-19 Desember 2025.

Namun, beberapa turnamen internasional sudah mulai bergulir pada awal 2025. Oleh karenanya, Rani mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa tampil maksimal.

“Untuk saat ini saya di pelatnas mulai dari nol lagi, tapi di Januari mulai start lagi di event internasional,” kata Rani kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), seusai diskusi “The Olympian Journey” di @America, Jakarta, Kamis 28 November 2024.

“Jadi sudah banyak planning ke depan. Semoga berjalan lancar dan ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya,” tambah perempuan asal Jakarta itu.

Sebelumnya, Rani merupakan salah satu wakil Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Ia tampil di kelas 52 kg putri cabang olahraga judo.

Namun sayang, debut Rani berakhir di babak 16 besar. Kendati demikian, ia memetik pelajaran berharga dari penampilannya di Olimpiade 2024.

Atlet berusia 24 tahun itu ingin membawa pengalaman berharga dari Olimpiade ke pentas SEA Games 2025. Ia bertekad membawa pulang medali emas dari Thailand karena belum pernah juara dalam nomor perorangan di pesta olahraga antar negara-negara ASEAN itu.