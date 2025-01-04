5 Atlet Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf Memeluk Islam, Nomor 1 Suka Suara Azan Sejak Kecil

5 atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf memeluk Islam akan diulas Okezone. Salah satunya diketahui putuskan menjadi mualaf karena sudah menyukai suara azan sejak kecil.

Ya, keputusan besar diambil sejumlah atlet top Indonesia dalam kehidupan spiritualnya. Sejumlah atlet memutuskan pindah agama untuk menjadi mualaf.

Sejumlah alasan melatarbelakangi keputusan mereka. Lantas, siapa saja atlet yang mengambil keputusan itu?

Berikut 5 atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf memeluk Islam:

5. Lindswell Kwok

Salah satu atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf memeluk Islam adalah Lindswell Kwok. Dia mengumumkan telah jadi mualaf usai meraih medali emas di cabor wushu Asian Games 2018.

Lindwswell Kwok ternyata sudah mendalami Islam sejak 2015. Tak heran meski baru mualaf, Lindswell langsung mantap berhijab.

4. Diego Michiels

Selanjutnya, ada Diego Michiels. Pesepakbola ini jadi mualaf usai mendapatkan hidayah dari pengalaman buruknya karena harus dipenjara.

Momen itu terjadi pada 2013. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu memutuskan menjadi mualaf usai tersandung masalah tersebut. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat jelang persidangan.