Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Indonesia Ini Memutuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Usai Persembahkan Medali Emas Asian Games!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |04:05 WIB
5 Atlet Indonesia Ini Memutuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Usai Persembahkan Medali Emas Asian Games!
Lindswell Kwok putuskan jadi mualaf. (Foto: Instagram)
A
A
A

5 atlet Indonesia ini memutuskan jadi mualaf akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya dilakukan usai dirinya persembahkan medali emas Asian Games.

Ya, keputusan besar dilakukan sejumlah atlet Indonesia dalam menjalani kehidupan. Salah satunya soal keyakinan dalam beragama.

Beberapa atlet memutuskan untuk menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam. Siapa saja mereka?

Berikut 5 atlet Indonesia ini memutuskan jadi mualaf:

5. Markus Horison

Markus Horison

Salah satu atlet Indonesia ini memutuskan jadi mualaf adalah Markus Horison. Dia diketahui merupakan pesepakbola top Indonesia yang pernah membela Timnas Indonesia juga.

Markus pun memutuskan menjadi mualaf pada 2004. Usai jadi mualaf, Markus Horison mengganti namanya menjadi Muhammad Haris Maulana.

4. Maria Febe

Maria Febe Kusumastuti. (Foto: Instagram @mariafebe13)

Kemudian, ada nama Maria Febe. Atlet yang satu ini berkecimpung di cabang olahraga bulu tangkis. Maria Febe merupakan pemain spesialis tunggal putri.

Maria Febe memutuskan menjadi mualaf pada 2017. Kisah menyentuh pun didapat dalam keputusan Maria Febe menjadi mualaf. Keputusan itu diambik berawal dari ketertarikannya mendengar suara azan sejak masih kecil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/43/3193175/lindswell_kwok-wfor_large.jpg
Kisah Lindswell Kwok, Atlet Wushu Supercantik Peraih Medali Emas Asian Games yang Mirip Artis Cantik Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/43/3192554/momen_anthony_joshua_dievakuasi_dari_mobil_yang_ditumpanginya_baateinstockki-UJx3_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Mobil Anthony Joshua yang Tewaskan 2 Orang di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171/fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement