5 Atlet Indonesia Ini Memutuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Usai Persembahkan Medali Emas Asian Games!

5 atlet Indonesia ini memutuskan jadi mualaf akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya dilakukan usai dirinya persembahkan medali emas Asian Games.

Ya, keputusan besar dilakukan sejumlah atlet Indonesia dalam menjalani kehidupan. Salah satunya soal keyakinan dalam beragama.

Beberapa atlet memutuskan untuk menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam. Siapa saja mereka?

Berikut 5 atlet Indonesia ini memutuskan jadi mualaf:

5. Markus Horison

Salah satu atlet Indonesia ini memutuskan jadi mualaf adalah Markus Horison. Dia diketahui merupakan pesepakbola top Indonesia yang pernah membela Timnas Indonesia juga.

Markus pun memutuskan menjadi mualaf pada 2004. Usai jadi mualaf, Markus Horison mengganti namanya menjadi Muhammad Haris Maulana.

4. Maria Febe

Kemudian, ada nama Maria Febe. Atlet yang satu ini berkecimpung di cabang olahraga bulu tangkis. Maria Febe merupakan pemain spesialis tunggal putri.

Maria Febe memutuskan menjadi mualaf pada 2017. Kisah menyentuh pun didapat dalam keputusan Maria Febe menjadi mualaf. Keputusan itu diambik berawal dari ketertarikannya mendengar suara azan sejak masih kecil.