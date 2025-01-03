3 Pembalap MotoGP yang Prediksi Marc Marquez Bakal Juara MotoGP 2025, Nomor 1 sang Rekan Setim!

Marc Marquez diprediksi tiga pembalap ini akan jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

BERIKUT tiga pembalap MotoGP yang prediksi Marc Marquez bakal juara MotoGP 2025. Salah satunya adalah sang rekan setim!

Marquez digadang-gadang jadi juara dunia MotoGP 2025. Hal itu tidak terlepas dari kepindahannya ke tim Ducati Lenovo pada musim ini.

The Baby Alien bakal menggeber motor Ducati Desmosedici GP25. Tentu, peluangnya membesar lantaran itu merupakan kuda besi terbaik di grid saat ini.

Lantas, siapa saja tiga pembalap MotoGP yang prediksi Marquez bakal juara MotoGP 2025? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap MotoGP yang Prediksi Marc Marquez Bakal Juara MotoGP 2025

3. Jorge Martin

Sang juara dunia bertahan memprediksi Marquez merupakan salah satu kandidat untuk MotoGP 2025. Namun, ia sendiri tidak mau ketinggalan di arena balap nanti kendati sudah tak menggeber motor Ducati.

Bahkan, Martin malah menantang Marquez untuk menjadi kompetitornya musim ini. Patut dinanti apakah motor Aprilia RS-GP milik Martinator sanggup bersaing atau tidak.

2. Francesco Bagnaia

Serupa dengan Martin, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu melihat Marquez sebagai kandidat kuat. Bahkan, Bagnaia memprediksi persaingan hanya akan terjadi di antara sesama rider Ducati Lenovo.

Ya, musim depan hanya tiga pembalap yang akan menggeber motor Ducati Desmosedici GP25. Mereka adalah Bagnaia, Marquez, dan Fabio Di Giannantonio!