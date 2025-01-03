Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Penghambat Marc Marquez Juara MotoGP 2025, Nomor 1 Valentino Rossi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |07:27 WIB
5 Penghambat Marc Marquez Juara MotoGP 2025, Nomor 1 Valentino Rossi!
Marc Marquez calon kuat juara MotoGP 2025. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

SEBANYAK 5 penghambat Marc Marquez juara MotoGP 2025 akan diulas Okezone. Marc Marquez keluar sebagai calon kuat juara MotoGP 2025, seiring Kepindahan The Baby Alien dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo per musim ini.

Menunggangi motor yang lebih kompetitif, logikanya Marc Marquez mendapatkan hasil yang lebih bagus ketimbang pencapaian di MotoGP 2024, yang mana finis di posisi tiga. Meski begitu, perjalanan Marc Marquez di MotoGP 2025 disinyalir takkan mudah karena ada beberapa rintangan yang mesti dilewati.

Berikut 5 penghambat Marc Marquez juara MotoGP 2025, Okezone mengutip dari Crash:

5. Kepala Kru Baru

Selebrasi Marc Marquez Raih Podium Kedua Bersama Tim Barunya

Untuk tiga tahun beruntun, Marc Marquez akan bekerja dengan kepala kru yang baru. Setelah Santi Hernandez di Honda, Marc Marquez kerja bareng Francie Carchedi di Gresini Racing pada MotoGP 2024.

Di MotoGP 2025, Marc Marquez akan berkolaborasi dengan Marco Rigamonti, sosok yang pernah bekerja sama dengan pembalap-pembalap top macam Enea Bastianini, Johann Zarco, dan Andrea Iannone. Satu yang pasti, Marc Marquez butuh adaptasi untuk menciptakan motor yang kompetitif bersama Marco Rigamonti.

4. Pembuktian

Selebrasi Marc Marquez Raih Podium Kedua Bersama Tim Barunya

Marc Marquez mesti menunjukan kepada Ducati bahwa keputusan mereka tepat untuk memilihnya sebagai rider tim pabrikan di MotoGP 2025. Sekadar diketahui, Ducati memilih mengesampingkan juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, demi memberikan tempat kepada Marc Marquez.

Akibat keputusan di atas, Jorge Martin memilih hengkang ke Aprilia di MotoGP 2025. Pembuktian ini bisa saja menjadi beban Marc Marquez, yang ujung-ujungnya menurunkan performa juara dunia enam kali kelas MotoGP ini.

 

