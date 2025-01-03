Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez dan Michael Jordan Jadi Pahlawan Rookie MotoGP 2025 Fermin Aldeguer

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |10:03 WIB
Penyebab Marc Marquez dan Michael Jordan Jadi Pahlawan Rookie MotoGP 2025 Fermin Aldeguer
Marc Marquez jadi idola Fermin Aldeguer. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Gresini Racing, Fermin Aldeguer, menjadikan Marc Marquez dan Michael Jordan sebagai panutannya dalam berkarier. Berkaca dari kesuksesan Marc Marquez di ajang MotoGP dan Michael Jordan di NBA, membuatnya bertekad meraih banyak kesuksesan di dunia olahraga yang digelutinya, balap motor.

“Pahlawan saya ketika saya masih kecil adalah Marc Márquez dan Michael Jordan,” kata Fermin Aldeguer, Okezone mengutip dari Motosan, Jumat (3/1/2025).

Marc Marquez. ig/ducaticorse

Marc Marquez jadi idola Fermin Aldeguer. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Hasilnya, pelan-pelan Fermin Aldeguer muncul sebagai pembalap bertalenta. Setelah finis ketiga di Moto2 2023 dan kelima di Moto2 2024, Fermin Aldeguer yang baru berusia 19 tahun mendapat kesempatan mentas di MotoGP 2025.

Ia berstatus rookie di MotoGP 2025 bersama dua pembalap lain, yakni Somkiat Chantra (LCR Honda) dan Ai Ogura (Trackhouse Aprilia). Sebelum sampai ke titik ini, Fermin Aldeguer melalui banyak momen sulit.

1. Memulai Karier sejak Usia 6 Tahun

Ia mengaku sudah meniti karier sejak usia enam tahun. Di usia sembilan tahun, Aldeguer berhasil menyabet gelar pertamanya di MiniGP Levante.

“Saya pertama kali mulai mengendarai sepeda motor ketika saya berusia dua tahun, tetapi secara profesional ketika saya berusia enam tahun. Saya menggunakan nomor 54 karena saya lahir pada tanggal 5 April,” kata Aldeguer.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175293/kenapa_sirkuit_mandalika_begitu_sulit_ditaklukkan_pembalap_motogp-abBT_large.jpg
Kenapa Sirkuit Mandalika Begitu Sulit Ditaklukkan Pembalap MotoGP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175242/marc_marquez-uQU4_large.jpg
Masyarakat Australia Minta MotoGP Mandalika Dihapus dari Kalender MotoGP Efek Cedera Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175230/marc_marquez-qtH5_large.jpg
Marc Marquez Kecelakaan Parah di MotoGP Mandalika 2025, Eks Pembalap: Untung Gelar Juara Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3175166/pedro_acosta-2BiR_large.jpg
Kisah Perjuangan Pedro Acosta yang Makin Percaya Diri Usai Naik Podium di MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3175164/marco_bezzecchi-I8nJ_large.jpg
Tabrak Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025, Bos Ducati: Marco Bezzecchi Sudah Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3175045/fabio_di_giannantonio-gi48_large.jpg
Keputusan Pertamina Lubricants Jalin Kerja Sama dengan Tim Valentino Rossi di MotoGP Berbuah Manis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement