10 Makanan Ini Tak Disentuh Ade Rai demi Awet Muda, Nomor 1 Bikin Kulit Kendur

Ade Rai tidak menyentuh 10 makanan ini demi awet muda (Foto: Instagram/@ade_rai)

BERIKUT 10 makanan yang tidak disentuh Ade Rai demi terlihat awet muda. Salah satunya disebut bikin kulit kendur!

Ade Rai merupakan atlet binaraga (binaragawan) asal Indonesia. Di usia yang sudah menyentuh kepala 5, pria asal Bali itu tetap terlihat awet muda.

Potret Ade Rai (Foto: Instagram/@ade_rai)

Selain menjaga kebugaran dengan rajin olahraga, ternyata asupan makanan ikut berpengaruh. Lalu, apa saja 10 makanan yang tidak disentuh olehnya? Simak ulasan berikut ini.

10. Makanan Asin

Garam memang penyedap rasa yang dapat meningkatkan cita rasa suatu makanan. Namun, mengonsumi garam berlebihan hingga membuat makanan menjadi sangat asin dapat menyebabkan kulit rentan berkeriput.

9. Junk Food

Sesuai namanya, junk food adalah makanan yang tidak sehat untuk tubuh. Ade Rai sangat menghindari jenis makanan tersebut karena biasanya banyak mengandung lemak, garam, dan gula yang tinggi.

8. Mi Instan

Ini merupakan makanan yang mudah untuk ditemui. Mi instan sendiri memiliki dampak buruk kepada tubuh terhadap beberapa organ seperti lambung, hati dan bahkan kulit.