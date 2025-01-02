Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10 Makanan Ini Tak Disentuh Ade Rai demi Awet Muda, Nomor 1 Bikin Kulit Kendur

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |04:40 WIB
10 Makanan Ini Tak Disentuh Ade Rai demi Awet Muda, Nomor 1 Bikin Kulit Kendur
Ade Rai tidak menyentuh 10 makanan ini demi awet muda (Foto: Instagram/@ade_rai)
A
A
A

BERIKUT 10 makanan yang tidak disentuh Ade Rai demi terlihat awet muda. Salah satunya disebut bikin kulit kendur!

Ade Rai merupakan atlet binaraga (binaragawan) asal Indonesia. Di usia yang sudah menyentuh kepala 5, pria asal Bali itu tetap terlihat awet muda.

Potret Ade Rai (Foto: Instagram/@ade_rai)
Potret Ade Rai (Foto: Instagram/@ade_rai)

Selain menjaga kebugaran dengan rajin olahraga, ternyata asupan makanan ikut berpengaruh. Lalu, apa saja 10 makanan yang tidak disentuh olehnya? Simak ulasan berikut ini.

10 Makanan Ini Tak Disentuh Ade Rai demi Awet Muda

10. Makanan Asin

garam

Garam memang penyedap rasa yang dapat meningkatkan cita rasa suatu makanan. Namun, mengonsumi garam berlebihan hingga membuat makanan menjadi sangat asin dapat menyebabkan kulit rentan berkeriput.

9. Junk Food

junk food

Sesuai namanya, junk food adalah makanan yang tidak sehat untuk tubuh. Ade Rai sangat menghindari jenis makanan tersebut karena biasanya banyak mengandung lemak, garam, dan gula yang tinggi.

8. Mi Instan

Mi Instan

Ini merupakan makanan yang mudah untuk ditemui. Mi instan sendiri memiliki dampak buruk kepada tubuh terhadap beberapa organ seperti lambung, hati dan bahkan kulit.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/40/3156058/pebulu_tangkis_cantik_alexandra_boje_kagum_dengan_indahnya_indonesia-EQDn_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Denmark Alexandra Boje yang Kagum dengan Indahnya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/40/3155499/simak_kisah_sedih_petenis_cantik_india_radhika_yadav_yang_tewas_ditembak_sang_ayah-LpaD_large.jpg
Kisah Sedih Petenis Cantik asal India Radhika Yadav, Tewas Ditembak sang Ayah karena Tak Tahan Dihina Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/43/3154974/ade_rai_menyebut_10_makanan_ini_harus_dijauhi_jika_ingin_awet_muda-92nt_large.jpg
10 Makanan Ini Wajib Dijauhi jika Ingin Awet Muda Menurut Ade Rai, Nomor 1 Susah Banget!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement