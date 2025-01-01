Taufik Hidayat Ketar-ketir Lihat Tunggal Putra Muda Milik China

JAKARTA – Wakil Ketua Umum PBSI, Taufik Hidayat, mengaku takjub melihat penampilan tunggal putra muda China, Hu Zhe An, saat ambil bagian di turnamen King Cup 2024. Ia menilai ini menjadi alarm bagi tunggal putra Indonesia karena pemain-pemain muda potensial sudah mulai muncul.

Taufik mendapatkan undangan untuk datang dan bermain dalam turnamen hiburan bertajuk King Cup International Badminton Open yang berlangsung pada 27-29 Desember 2024 di Shenzhen, China. Ajang yang dikhususkan untuk sektor tunggal putra ini diikuti oleh delapan pemain dari jajaran 20 besar ranking teratas saat ini, dan digelar dengan format knock-out.

1. Lihat Sendiri

Dalam ajang itu, Taufik diundang untuk ikut dalam pertandingan eksibisi. Legenda bulu tangkis Indonesia tersebut bermain ganda bersama dengan pemain tunggal putri tuan rumah, Chen Yu Fei, untuk melawan Kunlavut Vitidsarn/Loh Kean Yew.

Pada kesempatan itu juga, Taufik menyaksikan partai final yang mempertemukan Anders Antonsen melawan Hu yang dimenangi sang jagoan Denmark. Ia dibuat takjub dengan penampilan sang juara dunia junior 2024 meski kalah.

“Iya, awalnya saya enggak tahu dia siapa, tapi saya bertanya pada teman saya dan katanya dia Juara Dunia Junior dan dia bermain di sini sangat baik,” kata Taufik, dikutip dari akun Instagram resmi King Cup, Rabu (1/1/2025).

“Saya lihat dia di final hari ini. Dia pemain yang bagus,” imbuh peraih medali emas Olimpiade Athena 2024 tersebut.