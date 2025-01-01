Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Taufik Hidayat Ketar-ketir Lihat Tunggal Putra Muda Milik China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |16:45 WIB
Taufik Hidayat Ketar-ketir Lihat Tunggal Putra Muda Milik China
Taufik Hidayat ketar-ketir lihat pemain muda China (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Umum PBSI, Taufik Hidayat, mengaku takjub melihat penampilan tunggal putra muda China, Hu Zhe An, saat ambil bagian di turnamen King Cup 2024. Ia menilai ini menjadi alarm bagi tunggal putra Indonesia karena pemain-pemain muda potensial sudah mulai muncul.

Taufik mendapatkan undangan untuk datang dan bermain dalam turnamen hiburan bertajuk King Cup International Badminton Open yang berlangsung pada 27-29 Desember 2024 di Shenzhen, China. Ajang yang dikhususkan untuk sektor tunggal putra ini diikuti oleh delapan pemain dari jajaran 20 besar ranking teratas saat ini, dan digelar dengan format knock-out

Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat. (PBSI)

1. Lihat Sendiri

Dalam ajang itu, Taufik diundang untuk ikut dalam pertandingan eksibisi. Legenda bulu tangkis Indonesia tersebut bermain ganda bersama dengan pemain tunggal putri tuan rumah, Chen Yu Fei, untuk melawan Kunlavut Vitidsarn/Loh Kean Yew.

Pada kesempatan itu juga, Taufik menyaksikan partai final yang mempertemukan Anders Antonsen melawan Hu yang dimenangi sang jagoan Denmark. Ia dibuat takjub dengan penampilan sang juara dunia junior 2024 meski kalah.

“Iya, awalnya saya enggak tahu dia siapa, tapi saya bertanya pada teman saya dan katanya dia Juara Dunia Junior dan dia bermain di sini sangat baik,” kata Taufik, dikutip dari akun Instagram resmi King Cup, Rabu (1/1/2025).

“Saya lihat dia di final hari ini. Dia pemain yang bagus,” imbuh peraih medali emas Olimpiade Athena 2024 tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174917/puttita_supajirakul-y8en_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand yang Bikin Juara Dunia Pendam Jatuh Cinta Sejak Masih di Level Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174765/dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BAlm_large.jpeg
Sabet Gelar Perdana di Al Ain Masters 2025, Dejan/Bernadine Bertekad Naik ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/40/3174368/para_pebulu_tangkis_indonesia-UzXP_large.jpg
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Arctic Open 2025: Ujian Berat, Lanny/Amalia Ditantang Duet Baru Arisa Igarashi/Chiharu Shida!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174070/simak_kisah_raja_bulu_tangkis_dunia_viktor_axelsen_yang_kini_punya_padepokan_di_dubai-ua0p_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen, Putuskan Keluar dari Pelatnas dan Bikin Padepokan di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174066/fajar_alfian-WUpQ_large.jpg
Konsisten di 4 Turnamen, Fajar/Fikri Targetkan Tembus 20 Besar Ranking Dunia BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174044/muhammad_rian_ardianto_yakin_semua_sudah_ada_jalannya-HlRE_large.jpeg
Izin Cuti Berujung Perpisahan dengan Fajar Alfian, Rian Ardianto: Sudah Jalannya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement