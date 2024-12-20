Taufik Hidayat Beberkan Penyebab Herry IP Tak Lagi Jadi Pelatih Pelatnas PBSI

JAKARTA - Teka-teki mengapa Herry Iman Pierngadi (Herry IP) tak melatih di Pelatnas PBSI akhirnya terkuak. Menurut pemaparan Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat, alasannya karena Pelatnas Cipayung membutuhkan penyegaran, sehingga nama-nama lama seperti Herry IP pun tak dipanggil lagi.

PBSI telah resmi mengumumkan nama-nama pelatih yang akan menghuni pelatnas Cipayung. Akan tetapi, nama Herry IP yang merupakan pelatih legendaris di Indonesia tidak masuk dalam daftar tersebut.

Sebelumnya Herry IP sendiri sudah mengonfirmasi bahwa ia tak dipanggil PBSI lagi untuk menjadi pelatih Pelatnas. Ia juga mengikuti rekrutmen pelatih yang dilakukan oleh PBSI secara terbuka.

Taufik pun menjelaskan alasan tak ada nama Herry IP dalam tim pelatih PBSI. Hal paling utama dalam keputusan ini adalah adanya penyegaran dan regenerasi di tim pelatih PBSI.

Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat. (PBSI)

"Ya ini kan kita dalam arti kita penyegaran. Semua sama. Kadang saya juga daftar kuliah kan enggak terima ya sudah. Maka itu, ini pasti ada pro kontra. Kita ingin yang lebih baik lagi nanti untuk ke depannya," ucap Taufik di Pelatnas PBSI, Jumat (20/12/2024).

"Apakah dengan kemarin misalkan saya enggak ganti semua pelatih akan sama prestasi kayak kemarin? Pasti kita ingin sesuatu yang berbeda gitu loh, bikin sesuatu yang berbeda untuk ke depannya biar lebih bagus," lanjutnya.

"Kita juga, saya juga enggak menjamin nanti 2028 kita bagus, tapi kita berusaha, ya karena saya tahu juga bahwa untuk jadi aktif, untuk cari prestasi itu enggak bisa instan," imbuh peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu.