Jelang Pensiun di Indonesia Masters 2025, Hendra Setiawan Latihan Bareng Yuta Watanabe

HENDRA Setiawan terlihat berlatih di Jepang bersama Yuta Watanabe jelang berlaga pada turnamen Indonesia Masters 2025. Ajang itu akan jadi panggung terakhirnya sebelum pensiun sebagai pebulu tangkis.

Ya, Hendra akan menjalani laga terakhirnya sebagai atlet pada tahun depan. Gelaran Indonesia Masters 2025 akan menjadi penanda berakhirnya karier bersama sang partner Mohammad Ahsan.

Hendra Setiawan bersama Yuta Watanabe di Jepang (Foto: Instagram/@hendrasansan)

Di tengah persiapan menuju laga terakhirnya, Hendra juga menyempatkan waktu untuk menjalani liburan bersama keluarga. Sejak 11 Desember 2024, mereka berangkat liburan ke Jepang.

Menariknya, ketika sedang berlibur di Jepang, pemain berusia 40 tahun itu juga tak lupa untuk menyiapkan diri untuk tampil di Indonesia Masters 2025. Hendra melakoni latihan di salah satu klub yakni ACT Saikyo.

Hal itu terungkap dalam akun Instagram Hendra yang mengunggah potret latihan bersama para pemain klub ACT Saikyo. Dalam latihan tersebut ada pula pemain ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe.

"Persiapan untuk laga terakhir di Indonesia Masters (2025)," tulis Hendra dalam unggahan di Instagram @hendrasansan, dikutip Senin (16/12/2024).