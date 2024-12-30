Chafidz Yusuf Ultimatum Pemain Ganda Putra Pratama: Harus Punya Target di Pelatnas PBSI!

JAKARTA – Pelatih ganda putra pratama Pelatnas PBSI, Chafidz Yusuf, mengeluarkan ultimatum kepada anak asuhnya. Menurutnya, setiap pebulu tangkis yang masuk Pelatnas PBSI harus punya target.

Chafidz ditunjuk PBSI untuk menukangi ganda putra pratama atau tingkat kedua. Ia akan melatih atlet-atlet seperti Daniel Edgar Marvino, Raymond Indra, dan Nikolaus Joaquin.

1. Perlu Cara Khusus

Ganda putra pratama memang diisi oleh atlet-atlet yang belum sepopuler ganda putra utama. Chafidz mengatakan, perlu metode khusus untuk melatih ganda putra pratama.

Menurutnya, pelatih akan terlebih dahulu menyesuaikan para atlet dengan mengumpulkan data-data mereka. Setelah itu, peta rencana atau roadmap akan dibuat olehnya.

"Perlu ada tahapan-tahapan pengembangan yang dilakukan sesuai kebutuhan atlet, baik dari sisi hard skill maupun soft skill," kata Chafidz dalam rilis resmi PBSI, Senin (30/12/2024).

"Mengejar ranking memang penting namun itu harus didasari pembacaan realitas atlet hari ini seperti apa. Baru kemudian kita buat roadmap-nya," tambah pria berkebangsaan Indonesia itu.