HOME SPORTS NETTING

Jadi Pelatih Ganda Putra Pelatnas PBSI, Antonius Budi Ungkap PR Utama yang Bakal Langsung Diperbaiki

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |15:48 WIB
Jadi Pelatih Ganda Putra Pelatnas PBSI, Antonius Budi Ungkap PR Utama yang Bakal Langsung Diperbaiki
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Ada Pekerjaan Rumah (PR) utama yang akan langsung dibereskan Antonius Budi Ariantho usai terpilih menjadi pelatih ganda putra Pelatnas PBSI. PR yang dimaksud terkait masalah fisik yang dinilai Antonius perlu segera diperbaiki.

Sebagai pelatih baru, Antonius memang baru sekadar mengamati para pasangan di Pelatnas PBSI. Namun, berdasarkan pengamatannya, ia menilai ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk tampil konsisten.

1. Antonius Bakal Perbaiki Kekurangan Tim Ganda Putra Indoenesia

"Selama ini saya kan sebagai pelatih di klub, saya tentu melihat penampilan-penampilan seperti pemain-pemain pelatnas yang kemarin," ungkap Antonius kepada Okezone, Sabtu (28/12/2024).

"Satu dua tahun lalu mainnya banyak kalah menang, begitu juga prestasinya. Ya kekurangan dan kelebihan masing-masing individu akan diperbaiki, ya semoga saya bisa membenahi,” tambahnya.

antonius budi ariantho foto pb djarum
antonius budi ariantho foto pb djarum

2. Perbaiki Fisik Pemain Jadi Fokus Utama

Salah satu fokus utama untuk diperbaiki adalah fisik. Ia menilai kekuatan fisik yang dimiliki para pasangan ganda putra Indonesia saat ini belumlah maksimal sehingga kerap sulit bersaing dengan ganda putra China dan Korea Selatan.

Sementara secara skill, Antonius tidak meragukan kemampuan anak asuhnya. Hanya saja, secara fisik memang harus digenjot lebih banyak lagi.

 

