Target Tunggal Putra Indonesia Zaki Ubaidillah Usai Masuk Pelatnas PBSI, Ingin Segera Sumbang Gelar

TARGET tinggi dipasang tunggal putra Indonesia, Zaki Ubaidillah, usai masuk pelatnas PBSI. Dia ingin segera bisa menyumbangkan gelar juara.

Seperti diketahui, Ubed masuk daftar pemain-pemain yang dipanggil oleh PBSI pada 20 Desember 2024. Ini jadi pemanggilan perdana bagi pemain binaan PB Djarum Kudus itu. Istimewanya, dia langsung masuk dalam jajaran utama, bukan pratama.

1. Harapan Zaki Ubaidillah

Pemain berusia 17 tahun ini berharap dirinya bisa segera berlaga di level elite Super Series. Selain itu, Ubed sangat bertekad untuk bisa menyumbang gelar juara untuk tim Merah Putih.

“Harapan saya, semoga saya bisa segera naik ke level super series dan menyumbangkan gelar juara bersama para senior saya untuk Indonesia,” ujar Ubed dalam keterangan PBSI, Sabtu (28/12/2024).

2. Perjalanan Tak Mudah

Perjalanan Ubed untuk bisa masuk Pelatnas PBSI Cipayung penuh lika-liku. Pemain kelahiran Sampang, Madura ini sempat gagal lolos ke Pelatnas PBSI Cipayung pada 2024 usai tersisih di babak delapan besar Seleksi Nasional (Seleknas) PBSI.

Meski begitu, Ubed tak patah semangat dan berhasil mencapai prestasi sepanjang 2024. Dia sukses meraih medali perak di nomor tunggal putra PON XXI Aceh-Sumut 2024.