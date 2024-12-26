Pamer Kemesraan, Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto Bulan Madu di Roma

ROMA – Pasangan pebulutangkis Indonesia, Muhammad Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto, memamerkan kemesraan. Kali ini, keduanya membagikan momen mesra saat bulan madu di Roma, Italia.

Momen tersebut dibagikan Ribka dalam Instagram pribadinya, @ribkasugiarto, pada Rabu 25 Desember 2024. Terlihat mantan pemain ganda putri Indonesia itu menampilkan beberapa fotonya bersama Rian di bangunan legendaris, Colosseum.

Di arena para gladiator bertarung itu, Ribka dan Rian berpose dengan beberapa gaya yang mesra dengan jaket tebal yang mereka kenakan. Ada yang bergandengan tangan, berpelukan dan saling menatap mata satu sama lain dengan bahagia.

Bangunan khas Romawi itu menjadi latar belakang yang sempurna bagi Ribka dan Rian. Alhasil, momen bulan madu mereka terekam dengan sangat indah.

Ribka pun menuliskan pesan menyentuh untuk sang suami yang merupakan jagoan ganda putra Indonesia saat ini bersama Fajar Alfian. Dia mengungkapkan perasaan bahagianya menjalani hidup dengan Rian dan berharap untuk bisa selalu bersama selamanya.