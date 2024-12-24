Jadi Pelatih Ganda Putra PBSI, Antonius Budi Ariantho Bertekad Perbaiki Mental Fajar Alfian/Rian Ardianto Cs

JAKARTA - Hal pertama yang dilakukan Antonius Budi Ariantho sebagai kepala pelatih ganda putra utama PBSI adalah memperbaiki mentalitas para pemain. Antonius mau setiap pemain di bawah asunnya percaya diri bisa juara dan bersinar di setiap turnamen yang diikuti.

Sebagaimana diketahui, Antonius akan ditemani Thomas Indratjaja sebagai asisten pelatih. Mereka akan bekerja sama untuk meningkatkan performa ganda putra utama PBSI mulai tahun depan.

1. Antonious Budi Siap Bekerja Keras

Antonius Budi Ariantho mengatakan akan bekerja keras agar para atletnya dapat meraih prestasi membanggakan. Dia ingin para atlet juga punya mimpi-mimpi besar dapat berani untuk menggapainya.

antonius budi ariantho foto pb djarum

"Intinya, ini adalah tanggung jawab besar di ganda putra. Saya ingin sektor ini lebih maju lagi dari sebelumnya," kata Antonius dilansir dari laman PB Djarum, Selasa (24/12/2024).

"Banyak atlet yang saya tangani nantinya memiliki cita-cita yang belum tercapai, seperti Juara Dunia, All England, bahkan Olimpiade. Saya akan membentuk atlet yang dapat mencapai impian mereka," tambahnya.