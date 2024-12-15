Alasan Fajar Alfian/Rian Ardianto Kalah Dramatis dari Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di Semifinal BWF World Tour Finals 2024

ALASAN Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kalah dramatis dari Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di babak semifinal BWF World Tour Finals 2024 terungkap. Mereka mengakui bahwa sang lawan lebih percaya diri ketika bertarung di poin-poin kritis gim penentuan.

Dalam semifinal yang berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Sabtu 14 Desember 2024 itu, Fajri -sebutan Fajar/Rian- takluk dalam rubber game berdurasi 1 jam 21 menit kontra Goh/Izzuddin. Mereka tumbang dengan skor 21-17, 16-21 dan 27-25.

Pada gim penentuan, Fajar/Rian sebenarnya selalu unggul lebih dulu saat deuc hingga lima kali mendapatkan game point. Namun sayang, setelah Goh/Izzuddin sekali menyalip mereka di angka 26-25, mereka langsung kehilangan dua poin beruntun sehingga kalah dengan skor 25-27.

Mantan duet nomor satu dunia itu pun menyayangkan momen krusial tersebut. Akan tetapi, mereka mengakui bahwa Goh/Izzuddin memang terlihat lebih percaya diri di poin-poin kritis gim ketiga.

“Pertandingan berjalan sangat seru terutama di gim penentuan, sayang memang hasilnya belum seperti yang kita semua inginkan tapi kami sudah berjuang maksimal. Kami sudah terus unggul di gim ketiga tapi kami tidak bisa menkonversi jadi kemenangan,” kata Fajar dalam keterangan pers PBSI yang dikutip pada Minggu (15/12/2024).