Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alasan Fajar Alfian/Rian Ardianto Kalah Dramatis dari Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di Semifinal BWF World Tour Finals 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |12:18 WIB
Alasan Fajar Alfian/Rian Ardianto Kalah Dramatis dari Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

ALASAN Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kalah dramatis dari Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di babak semifinal BWF World Tour Finals 2024 terungkap. Mereka mengakui bahwa sang lawan lebih percaya diri ketika bertarung di poin-poin kritis gim penentuan.

Dalam semifinal yang berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Sabtu 14 Desember 2024 itu, Fajri -sebutan Fajar/Rian- takluk dalam rubber game berdurasi 1 jam 21 menit kontra Goh/Izzuddin. Mereka tumbang dengan skor 21-17, 16-21 dan 27-25.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Pada gim penentuan, Fajar/Rian sebenarnya selalu unggul lebih dulu saat deuc hingga lima kali mendapatkan game point. Namun sayang, setelah Goh/Izzuddin sekali menyalip mereka di angka 26-25, mereka langsung kehilangan dua poin beruntun sehingga kalah dengan skor 25-27.

Mantan duet nomor satu dunia itu pun menyayangkan momen krusial tersebut. Akan tetapi, mereka mengakui bahwa Goh/Izzuddin memang terlihat lebih percaya diri di poin-poin kritis gim ketiga.

“Pertandingan berjalan sangat seru terutama di gim penentuan, sayang memang hasilnya belum seperti yang kita semua inginkan tapi kami sudah berjuang maksimal. Kami sudah terus unggul di gim ketiga tapi kami tidak bisa menkonversi jadi kemenangan,” kata Fajar dalam keterangan pers PBSI yang dikutip pada Minggu (15/12/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement