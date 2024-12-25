Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ditunjuk Jadi Pelatih Ganda Putri, Ade Lukas Bertekad Hadirkan ‘The Next’ Greysia Polii/Apriyani Rahayu

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |00:00 WIB
Ditunjuk Jadi Pelatih Ganda Putri, Ade Lukas Bertekad Hadirkan ‘The Next’ Greysia Polii/Apriyani Rahayu
Greysia Polii dan Apriyani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

PBSI telah mempercayakan Ade Lukas menjabat sebagai pelatih ganda putri pratama. Tuga situ pun diterima dengan baik oleh Ade Lukas, malahan ia sudah memiliki target dan bertekad untuk menghadirkan the next Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang sukses menyumbang medali emas Olimpiade.

Ya, Ade Lukas ditugaskan oleh PBSI sebagai kepala pelatih ganda putri pratama. Lukas akan dibantu oleh Prasetyo R.B yang didapuk sebagai asistennya.

1. Optimis Bisa Mengasah Pemain Muda di Sektor Ganda Putri

Lukas dan Ade akan dipercaya untuk melatih para pemain ganda putri pratama yang rata-rata diisi bakat muda di Pelatnas PBSI. Lukas mengatakan, ini merupakan kebanggaan dan kehormatan tersendiri untuknya.

"Tentu ini merupakan kebanggaan bagi saya bisa dipercaya. Semoga di Ganda Putri Pratama ini, saya bisa memberikan yang terbaik," kata Lukas dilansir dari laman PB Djarum, Rabu (25/12/2024).

Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Humas PP PBSI

2. Mau Ganda Putri Bisa Bersaing dengan China, Jepang, hingga Korea

"Target saya adalah agar atlet-atlet Pratama bisa bersaing dengan ganda putri dari negara seperti China, Jepang, dan Korea. Tim Pratama diberikan target untuk dapat bersaing di level International Challenge dan Super 100. Jika sudah bisa juara di Super 100, mereka nantinya akan dipromosikan ke tim utama,” tambah Lukas.

Lukas mengakui, kualitas para pemain ganda putri pratama sudah cukup bagus. Sekarang, tinggal bagaimana Lukas dan kolega mengasah mereka agar bisa mengeluarkan kemampuan terbaik.

"Jika saya melihat kualitas yang ada sekarang, bahan-bahannya cukup berpotensi. Tinggal bagaimana kami meraciknya agar bisa bersaing,” ungkap Lukas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192725/viktoriia_kozyreva-IRbc_large.jpg
Kisah Viktoriia Kozyreva, Pebulu Tangkis Cantik Rusia yang Kini Fokus Jadi Model
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192680/gregoria_mariska_tunjung-kViy_large.jpg
BWF Resmi Setujui Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Setahun Akibat Vertigo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192591/an_se_young-SFGJ_large.jpg
Kisah Prestasi Gila An Se-young, Bocah Ajaib Korea Selatan yang Tingkat Kemenangannya Kalahkan Lin Dan dan Lee Chong Wei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192485/herry_ip_mematok_target_untuk_jadi_juara_di_3_turnamen_berikut_ini-C5Qu_large.jpg
Herry IP Ungkap 3 Target Besar untuk Ganda Putra Malaysia di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192390/jonatan_christie-jVmR_large.jpg
Kisah Jonatan Christie, Satu-satunya Wakil Indonesia yang Paling Gacor di BWF World Tour 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192216/sony_dwi_kuncoro-yl1I_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Sony Dwi Kuncoro: Perjuangan Anak Surabaya dari Keterbatasan Menuju Podium Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement