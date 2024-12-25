Ditunjuk Jadi Pelatih Ganda Putri, Ade Lukas Bertekad Hadirkan ‘The Next’ Greysia Polii/Apriyani Rahayu

PBSI telah mempercayakan Ade Lukas menjabat sebagai pelatih ganda putri pratama. Tuga situ pun diterima dengan baik oleh Ade Lukas, malahan ia sudah memiliki target dan bertekad untuk menghadirkan the next Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang sukses menyumbang medali emas Olimpiade.

Ya, Ade Lukas ditugaskan oleh PBSI sebagai kepala pelatih ganda putri pratama. Lukas akan dibantu oleh Prasetyo R.B yang didapuk sebagai asistennya.

1. Optimis Bisa Mengasah Pemain Muda di Sektor Ganda Putri

Lukas dan Ade akan dipercaya untuk melatih para pemain ganda putri pratama yang rata-rata diisi bakat muda di Pelatnas PBSI. Lukas mengatakan, ini merupakan kebanggaan dan kehormatan tersendiri untuknya.

"Tentu ini merupakan kebanggaan bagi saya bisa dipercaya. Semoga di Ganda Putri Pratama ini, saya bisa memberikan yang terbaik," kata Lukas dilansir dari laman PB Djarum, Rabu (25/12/2024).

2. Mau Ganda Putri Bisa Bersaing dengan China, Jepang, hingga Korea

"Target saya adalah agar atlet-atlet Pratama bisa bersaing dengan ganda putri dari negara seperti China, Jepang, dan Korea. Tim Pratama diberikan target untuk dapat bersaing di level International Challenge dan Super 100. Jika sudah bisa juara di Super 100, mereka nantinya akan dipromosikan ke tim utama,” tambah Lukas.

Lukas mengakui, kualitas para pemain ganda putri pratama sudah cukup bagus. Sekarang, tinggal bagaimana Lukas dan kolega mengasah mereka agar bisa mengeluarkan kemampuan terbaik.

"Jika saya melihat kualitas yang ada sekarang, bahan-bahannya cukup berpotensi. Tinggal bagaimana kami meraciknya agar bisa bersaing,” ungkap Lukas.