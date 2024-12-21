Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Juara Dunia MotoGP 2024, Francesco Bagnaia Merasa Senasib dengan Marc Marquez

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |20:19 WIB
Gagal Juara Dunia MotoGP 2024, Francesco Bagnaia Merasa Senasib dengan Marc Marquez
Francesco Bagnaia merasa senasib dengan Marc Marquez (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia merasa senasib dengan Marc Marquez usai gagal juara dunia MotoGP 2024. Memang ada kesamaan di antara dua rekan setim baru di Ducati Lenovo tersebut.

Bagnaia sukses menjadi juara dunia beruntun pada 2022 dan 2023. Namun, ia harus kehilangan titel bergengsi tersebut karena dirampas Jorge Martin pada MotoGP 2024.

Marc Marquez juara dunia 2017
Marc Marquez juara dunia 2017

Tentu sakit rasanya kalah bersaing hingga seri terakhir. Namun, Bagnaia tetap santai. Ia malah mengungkit fakta Marquez juga pernah merasakan hal yang sama.

“Saya tidak menghitung (2024) sebagai kekalahan karena saya belajar dari kesalahan-kesalahan. Saya tahu kami kehilangan titel juara dunia karena kesalahan-kesalahan dan itu perlu diperbaiki,” kata Bagnaia, mengutip dari Crash, Sabtu (21/12/2024).

“Juga, ketika kita lihat statistiknya Marc (Marquez), dua menang dua titel beruntun, lalu kalah pada 2015, dan kemudian memenangi empat lainnya secara beruntun,” imbuh pria asal Italia itu.

Marquez memang menjadi juara dunia back to back pada 2013 dan 2014. Ia lalu kehilangan titel bergengsinya pada 2015 yang diraih oleh Jorge Lorenzo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/38/3108606/nadia_padovani-4UjT_large.jpg
Bos Gresini Racing Kenang Momen Bareng Marc Marquez, Senang Bantu The Baby Alien Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/38/3103381/jorge_martin-TnOk_large.jpg
3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/38/3100920/valentino_rossi_dan_marc_marquez-74tc_large.jpg
6 Duel Panas Marc Marquez vs Valentino Rossi Paling Heboh, Nomor 1 Bukan di Balapan Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100359/valentino_rossi-F8G6_large.jpg
Sahabat Kesal Valentino Rossi Sibuk Balapan Usai Pensiun dari MotoGP, Timnya Jadi Terbengkalai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100209/valentino_rossi-WJZT_large.jpg
MotoGP Kehilangan Fans Gara-Gara Valentino Rossi Pensiun, Fonsi Nieto: Dia seperti Michael Jordan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100050/marc_marquez_dan_pedro_acosta-XI1G_large.jpg
Daftar Pembalap Termuda dan Tertua di MotoGP 2025: Marc Marquez Termasuk?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement