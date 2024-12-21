Gagal Juara Dunia MotoGP 2024, Francesco Bagnaia Merasa Senasib dengan Marc Marquez

FRANCESCO Bagnaia merasa senasib dengan Marc Marquez usai gagal juara dunia MotoGP 2024. Memang ada kesamaan di antara dua rekan setim baru di Ducati Lenovo tersebut.

Bagnaia sukses menjadi juara dunia beruntun pada 2022 dan 2023. Namun, ia harus kehilangan titel bergengsi tersebut karena dirampas Jorge Martin pada MotoGP 2024.

Marc Marquez juara dunia 2017

Tentu sakit rasanya kalah bersaing hingga seri terakhir. Namun, Bagnaia tetap santai. Ia malah mengungkit fakta Marquez juga pernah merasakan hal yang sama.

“Saya tidak menghitung (2024) sebagai kekalahan karena saya belajar dari kesalahan-kesalahan. Saya tahu kami kehilangan titel juara dunia karena kesalahan-kesalahan dan itu perlu diperbaiki,” kata Bagnaia, mengutip dari Crash, Sabtu (21/12/2024).

“Juga, ketika kita lihat statistiknya Marc (Marquez), dua menang dua titel beruntun, lalu kalah pada 2015, dan kemudian memenangi empat lainnya secara beruntun,” imbuh pria asal Italia itu.

Marquez memang menjadi juara dunia back to back pada 2013 dan 2014. Ia lalu kehilangan titel bergengsinya pada 2015 yang diraih oleh Jorge Lorenzo.