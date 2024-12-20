Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pelatih Top Bulu Tangkis Indonesia yang Melatih di India, Nomor 1 Irwansyah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |16:58 WIB
5 Pelatih Top Bulu Tangkis Indonesia yang Melatih di India, Nomor 1 Irwansyah
Irwansyah resmi tinggalkan Pelatnas PBSI. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADA 5 pelatih top bulu tangkis Indonesia yang pernah melatih di India. Bahkan baru-baru ini Badminton Association India (BAI) baru saja membajak pelatih tunggal putra Pelatnas PBSI, yakni Irwansyah yang akan memulai petualangan barunya di 2025 mendatang.

Sebelum Irwansyah, sudah banyak pelatih asal Indonesia yang turut mengembangkan bulu tangkis India. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pelatih Top Bulu Tangkis Indonesia yang Melatih di India:

5. Agus Dwi Santoso

Agus Dwi Santoso

Agus Dwi pernah melatih di India, tepatnya di sektor tunggal putra. Salah satu pemain India yang pernah berada di bawah asuhannya adalah Kidambi Srikanth.

Namun, kebersamaan mereka berakhir pada akhir 2021 silam setelah membantu Kidambi memperebutkan tiket ke Olimpiade Tokyo 2020. Meski begitu, berkat ilmu yang didapat dari Agus, Srikanth terus berkembang menjadi pemain top dunia.

4. Flandy Limpele

Flandy Limpele. BAM
Flandy Limpele. BAM

Salah satu pasangan ganda putra India yang bersinar di bawah asuhan Flandy Limpele adalah Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Sayangnya, kebersamaan mereka hanya sampai pada tahun 2020 saja.

 

Halaman:
1 2 3
