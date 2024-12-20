Gara-Gara Gabung Pabrikan Ducati, Marc Marquez Rela Kehilangan Uang Ratusan Miliar

BOLOGNA – Keputusan Marc Marquez bergabung ke tim pabrikan Ducati ternyata membuat sang juara MotoGP enam kali itu kehilangan uang ratusan miliar. Pasalnya demi bisa membela tim Ducati Lenovo di MotoGP 2025, Marquez harus melepaskan sponsor pribadinya yang sudah melekat di dirinya, yakni produk minuman energi, Red Bull.

Menurut laporan dari Tuttomotoriweb, setidaknya Marquez mendapatkan uang dari sponsor pribadi hingga total 40 juta euro alias Rp676 miliar. Uang sebesar itu kebanyakan berasal dari Red Bull.

Kerja sama antara Marquez dan minuman energi itu sudah terjalin sejak dirinya tampil di MotoGP 2012 silam. Dua belas tahun berlalu, mereka terpaksa berpisah karena bergabungnya pembalap asal Spanyol itu ke Ducati Lenovo.

Marquez terpaksa mengakhiri kerja sama dengan sponsor tersebut karena Ducati Lenovo disponsori oleh minuman energi lain, yakni Monster Energy. Hal itu membuat tak akan terlihat lagi gambar banteng beradu yang identik dengan Red Bull di helm, pakaian, maupun motor Marquez.

Marc Marquez. ig/ducaticorse

"Ducati memiliki sponsor (minuman energi) lain, jadi saya dan Red Bull tidak bisa melanjutkan kerja sama. Demi menghargai Red Bull, saya tidak akan memiliki sponsor pribadi," tutur Marquez dilansir dari Crash, Jumat (20/12/2024).

"Saya ingin berterima kasih kepada keluarga besar Red Bull dan berharap ke depannya bisa tetap berhubungan baik," tambahnya.