Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Gabung Pabrikan Ducati, Marc Marquez Rela Kehilangan Uang Ratusan Miliar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |15:54 WIB
Gara-Gara Gabung Pabrikan Ducati, Marc Marquez Rela Kehilangan Uang Ratusan Miliar
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BOLOGNA – Keputusan Marc Marquez bergabung ke tim pabrikan Ducati ternyata membuat sang juara MotoGP enam kali itu kehilangan uang ratusan miliar. Pasalnya demi bisa membela tim Ducati Lenovo di MotoGP 2025, Marquez harus melepaskan sponsor pribadinya yang sudah melekat di dirinya, yakni produk minuman energi, Red Bull.

Menurut laporan dari Tuttomotoriweb, setidaknya Marquez mendapatkan uang dari sponsor pribadi hingga total 40 juta euro alias Rp676 miliar. Uang sebesar itu kebanyakan berasal dari Red Bull.

Kerja sama antara Marquez dan minuman energi itu sudah terjalin sejak dirinya tampil di MotoGP 2012 silam. Dua belas tahun berlalu, mereka terpaksa berpisah karena bergabungnya pembalap asal Spanyol itu ke Ducati Lenovo.

Marquez terpaksa mengakhiri kerja sama dengan sponsor tersebut karena Ducati Lenovo disponsori oleh minuman energi lain, yakni Monster Energy. Hal itu membuat tak akan terlihat lagi gambar banteng beradu yang identik dengan Red Bull di helm, pakaian, maupun motor Marquez.

Marc Marquez. ig/ducaticorse
Marc Marquez. ig/ducaticorse

"Ducati memiliki sponsor (minuman energi) lain, jadi saya dan Red Bull tidak bisa melanjutkan kerja sama. Demi menghargai Red Bull, saya tidak akan memiliki sponsor pribadi," tutur Marquez dilansir dari Crash, Jumat (20/12/2024).

"Saya ingin berterima kasih kepada keluarga besar Red Bull dan berharap ke depannya bisa tetap berhubungan baik," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/38/3108606/nadia_padovani-4UjT_large.jpg
Bos Gresini Racing Kenang Momen Bareng Marc Marquez, Senang Bantu The Baby Alien Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/38/3103381/jorge_martin-TnOk_large.jpg
3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/38/3100920/valentino_rossi_dan_marc_marquez-74tc_large.jpg
6 Duel Panas Marc Marquez vs Valentino Rossi Paling Heboh, Nomor 1 Bukan di Balapan Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100359/valentino_rossi-F8G6_large.jpg
Sahabat Kesal Valentino Rossi Sibuk Balapan Usai Pensiun dari MotoGP, Timnya Jadi Terbengkalai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100209/valentino_rossi-WJZT_large.jpg
MotoGP Kehilangan Fans Gara-Gara Valentino Rossi Pensiun, Fonsi Nieto: Dia seperti Michael Jordan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100050/marc_marquez_dan_pedro_acosta-XI1G_large.jpg
Daftar Pembalap Termuda dan Tertua di MotoGP 2025: Marc Marquez Termasuk?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement