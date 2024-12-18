Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Valentino Rossi yang Ungkit Luka Lama di MotoGP 2015, tapi Dapat Reaksi Dingin dari Marc Marquez

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |01:05 WIB
Kisah Valentino Rossi yang Ungkit Luka Lama di MotoGP 2015, tapi Dapat Reaksi Dingin dari Marc Marquez
Valentino Rossi dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
KISAH Valentino Rossi menarik diulas. Sebab, dia ungkit luka lama di MotoGP 2015 tapi malah dapat reaksi dingin dari Marc Marquez.

Ya, Valentino Rossi kembali mengungkit masa-masa ketika gagal juara MotoGP 2015. Saat itu, Rossi gagal memenangkan gelar karena sempat bergesekan dengan Marquez dalam beberapa balapan.

Marc Marquez. ig/ducaticorse

Kala itu, Jorge Lorenzo yang berhasil memenangkan MotoGP 2015. Rossi menjadi runner up, sedangkan The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menempati posisi ketiga.

Rossi menganggap, kegagalannya menjuarai gelar dikarenakan Marquez. Menurut Rossi, Marquez merupakan pembalap yang agresif dan tidak sportif.

Menanggapi hal ini, Marquez tak mau berbicara banyak. Pembalap asal Spanyol itu hanya mengeluarkan pernyataan dingin, dan tidak mau memperpanjang masalah itu.

 

