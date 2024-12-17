Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Ganda Campuran Racikan Baru PBSI di Indonesia Masters 2025, Nomor 1 Baru Dipanggil ke Cipayung

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |04:45 WIB
3 Ganda Campuran Racikan Baru PBSI di Indonesia Masters 2025, Nomor 1 Baru Dipanggil ke Cipayung
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti merupakan salah satu dari tiga ganda campuran baru racikan PBSI (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
BERIKUT tiga ganda campuran racikan baru PBSI di Indonesia Masters 2025. Salah satunya baru dipanggil ke Cipayung oleh federasi!

PBSI membuat gebrakan baru di pengujung 2024. Pasangan ganda campuran yang sudah mapan selama ini yakni Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dipecah!

Ilustrasi bulu tangkis Shutterstock

Bahkan, PBSI berani memanggil satu pemain dari profesional atau klub. Sosok tersebut nantinya akan bermain dengan pebulu tangkis ganda putri yang sempat mencuat bersama duet barunya.

Lalu, siapa saja tiga ganda campuran racikan baru PBSI? Simak ulasan berikut ini.

3 Ganda Campuran Racikan Baru PBSI di Indonesia Masters 2025

3. Verrell Yustin Mulia/Pitha Haningtyas Mentari

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas

Seperti sudah disebut, Pitha tak lagi berpasangan dengan Rinov. Kali ini, ia dicoba dengan pemain muda Verrell Yustin Mulia.

Sebelumnya, pemain berusia 20 tahun itu berpasangan dengan Priskila Venus Elsadai. Kiprah pasangan ini tentu bikin penasaran.

2. Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati

Rinov/Ptiha juara Spain Masters 2024

Seperti sudah disinggung di atas, PBSI memecah ganda campuran Rinov/Pitha dan Rehan/Lisa. Kini, mereka mengandalkan pasangan baru yakni Rinov/Lisa!

Patut dinanti seperti apa penampilan pasangan satu ini. Sebab, Rinov dan Lisa belum pernah berpasangan sebelumnya dalam pertandingan kompetitif mau pun di kategori yunior.

 

1 2
