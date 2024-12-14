Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Tanah Air di Indonesia Masters 2025: Perpisahan Ahsan/Hendra, Ada 3 Ganda Campuran Baru

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |00:04 WIB
Daftar Wakil Tanah Air di Indonesia Masters 2025: Perpisahan Ahsan/Hendra, Ada 3 Ganda Campuran Baru
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan berlaga terakhir kali di Indonesia Masters 2025 (Foto: Instagram/@king.chayra)
A
A
A

BWF merilis daftar wakil Indonesia pada ajang Indonesia Masters 2025. Turnamen ini akan jadi perpisahan buat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan!

Indonesia Masters 2025 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 21-26 Januari 2025. Ini akan menjadi turnamen pembuka ketiga setelah Malaysia Open dan India Open 2025.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Foto PBSI

Tuan rumah sendiri mengirimkan kekuatan terbaiknya, tak terkecuali tiga racikan ganda campuran di PBSI. Mereka adalah Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati, Verrell Yustin Mulia/Pitha Haningtyas Mentari, dan Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Rinov/Lisa dan Verrell/Pitha sendiri sudah dipastikan akan tampil di babak utama berdasarkan penghitungan notional point. Sedangkan, Dejan/Fadia berada di daftar reserves karena Fadia tidak memiliki poin di daftar ranking ganda campuran.

Alhasil notional point yang dimiliki Dejan/Fadia tak mampu menunjang mereka untuk masuk daftar babak utama atau pun kualifikasi. Kini, mereka hanya berharap ada satu pasangan yang mundur dari Indonesia Masters karena mereka ada di daftar tunggu nomor satu.

Itu pun mereka akan memulai langkah dari babak kualifikasi terlebih dahulu. Namun begitu, ada sejumlah wajah baru di ganda campuran pada tahun ini yang masuk dalam daftar babak utama seperti pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

Sementara itu, di sektor ganda putra, Indonesia memiliki enam wakil yang dipastikan akan tampil di babak utama. Salah satunya adalah Ahsan/Hendra.

Sebagaimana diketahui, Ahsan/Hendra telah mengumumkan gantung raket pada akhir tahun ini. Indonesia Masters 2025 pun akan menjadi turnamen penutup karier mereka sebagai atlet bulu tangkis.

 

