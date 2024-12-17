MotoGP 2025: Augusto Fernandez Resmi Jadi Test Rider Yamaha!

AUGUSTO Fernandez resmi jadi test rider Yamaha di MotoGP 2025. Kabar ini disampaikan lewat pengumuman resmi MotoGP di akun Instagram resminya pada hari ini, Selasa (17/12/2024).

"Augusto Fernandez bergabung dengan Yamaha sebagai test rider di MotoGP 2025," tulis akun resmi MotoGP (@motogp), Selasa (17/12/2024).

Kabar ini sejatinya sudah bisa diprediksi. Fernandez sebelumnya memang sudah kencang dikaitkan dengan Yamaha setelah 'ditendang' GasGas Tech3 KTM.

Tim satelit itu tak memperpanjang kontrak Fernandez. Pembalap berusia 27 tahun tersebut pun tak masuk dalam daftar pembalap resmi di MotoGP 2025.

Dengan bergabung Yamaha, Fernandez bisa tetap membalap dengan status wild card selama enam kali pada musim depan. Dia pun bisa memaksimalkan status itu untuk bersaing.

Adapun, Yamaha juga mempunyai dua pembalap tes lainnya. Mereka adalah Cal Crutchlow dan Andrea Dovizioso yang juga akan membantu pengembangan Yamaha YZR-M1.

(Djanti Virantika)