HOME SPORTS MOTOGP

Kenapa Valentino Rossi Tidak Pakai Nomor 1 di MotoGP?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |02:10 WIB
Kenapa Valentino Rossi Tidak Pakai Nomor 1 di MotoGP?
Valentino Rossi tidak pernah pakai nomor 1 selama di MotoGP (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

KENAPA Valentino Rossi tidak pakai nomor 1 di MotoGP? Simak alasannya dalam artikel ini.

Sepanjang kariernya, Rossi pernah tujuh kali juara dunia di kelas MotoGP. Gelar pertamanya diraih pada MotoGP 2001 atau saat masih bernama Grand Prix 500.

valentino rossi di portimao foto ig @valeyellow46

Yang menarik, Rossi tidak memakai nomor 1 ketika membalap pada MotoGP 2002. Angka keramat itu tidak terpampang di bagian depan motornya, melainkan hanya di bagian belakang baju balap.

Angka 1 dengan warna hitam terpasang di posisi pundak belakang baju balapnya. Sementara, di bagian depan motor, terpampang nomor kebesarannya 46.

Lantas, apa alasan Rossi tidak pakai nomor 1 di MotoGP? Tidak diketahui pasti tetapi The Doctor sangat menggemari nomor 46 yang melekat padanya.

Rossi merupakan orang pertama yang tidak memakai nomor 1 ketika mempertahankan titel juara dunianya. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh pembalap-pembalap lain setelah orang Italia itu kecuali Nicky Hayden, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan Francesco Bagnaia.

 

Halaman:
1 2
