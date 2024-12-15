Dipilih Jadi Apparel Resmi NOC Indonesia Bukti Kualitas Produk Lokal

CEO Mills Tjia Kong Hou cukup senang dengan kepercayaan sebagai apparel resmi NOC Indonesia (Foto: NOC Indonesia)

JAKARTA – NOC Indonesia resmi memilih Mills selaku apparel Tim Indonesia di ajang olahraga multievent. Kontrak kerja sama itu akan berlaku hingga empat tahun ke depan.

CEO PT. Mitra Kreasi Garmen (Mills), Tjia Kong Hou, mengaku bangga dengan kolaborasi ini. Pria yang akrab disapai Ahau itu menyebut, kolaborasi ini merupakan keinginan yang telah lama dinantikan Mills.

"Sebagai produk lokal, Mills berharap berkontribusi bisa memberikan motivasi dan semangat tersendiri bagi para atlet Tim Indonesia yang berjuang mengangkat harga diri bangsa melalui olahraga," kata Ahau, dikutip Minggu (15/12/2024).

NOC Indonesia menjalin kerja sama (Foto: NOC Indonesia)

“Kerja sama ini adalah wujud dukungan kami terhadap kemajuan olahraga nasional. Kami bangga dapat berkontribusi dalam perjalanan atlet-atlet Indonesia meraih prestasi dunia,” sambungnya.

“Melalui inovasi dan kualitas, kami berkomitmen untuk terus mendampingi Tim Indonesia dalam setiap langkah menuju kejayaan,” tukas Ahau.

Lebih lanjut, Ahau mengatakan, kerja sama ini juga menjadi bukti produk Mills memiliki kualitas terbaik di seluruh cabang olahraga. Pihaknya kini mampu mendapatkan kepercayaan NOC Indonesia untuk membersamai atlet-atlet Tanah Air yang berjuang di event internasional.

"Kerja sama ini sebagai wujud MILLS siap untuk mendukung seluruh cabang olahraga dari kontingen Tim Indonesia, dengan mengedepankan kualitas, kenyamanan, dan brand value MILLS yang sudah diterima baik secara nasional dan juga internasional," ucap Ahau.

Ketua Umum NOC Indonesia (KOI/Komite Olimpiade Indonesia), Raja Sapta Oktohari, mengakui, Mills menjadi salah satu bukti nyata produk lokal mendukung perjuangan para atlet Tim Indonesia untuk mengumandangkan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera Merah Putih di panggung dunia. Ia berharap kolaborasi ini memberi insiprasi bagi masyarakat.