Mimpi Annabella Putri Yohana di Asian 10-Ball Men & Women Pool Championship 2024: Jumpa Pebiliar Idola di 16 Besar

BANTEN - Atlet biliar Indonesia, Annabella Putri Yohana, bertekad menembus babak 16 besar di Asian 10-Ball Men & Women Pool Championship 2024. Sebab jika skenario itu terjadi, ada potensi dirinya bertemu pebiliar yang sangat ia idolakan, yakni atlet biliar asal China, Chen Siming.

Annabella berstatus sebagai debutan di Asian 0-Ball Men & Women Pool Championship 2024. Pemain asal Pasuruan, Jawa Timur itu sudah memetakan lawan-lawan kuat pada ajang tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa lawan yang terkuat adalah Chen Siming. Sebab, Annabella merupakan fans dari juara dunia bola sembilan 2017 tersebut.

“Untuk lawan yang paling kuat menurut saya Chen Siming dari China, karena itu idola saya,” kata Annabella kepada Okezone, Senin (16/12/2024).

Pebiliar Indonesia, Annabella Putri Yohana

Peluang Annabella untuk bisa berhadapan melawan idolanya itu kemungkinan dapat terwujud. Dengan catatan keduanya sama-sama berhasil melaju hingga babak 16 besar.

“Jadi saya nanti berharap juga bisa ketemu dengan dia. Karena dari bagan memang bisa berhadapan di babak 16 besar, mudah-mudahan ketemu,” ujar dia.