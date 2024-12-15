Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Dipuji Setinggi Langit Presiden GAMMA Usai Jadi Tuan Rumah World MMA Championships 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |19:26 WIB
Indonesia Dipuji Setinggi Langit Presiden GAMMA Usai Jadi Tuan Rumah World MMA Championships 2024
Indonesia sukses menjadi tuan rumah GAMMA MMA World Championships 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
TANGERANG – Presiden GAMMA (Asosiasi Global Tarung Bela Diri Campuran), Alexander Engelhardt, memuji Indonesia karena mampu menyelenggarakan GAMMA World MMA Championships 2024 dengan baik. Ia memberikan nilai sempurna untuk Pengurus Besar Persatuan Bela Diri Campuran Indonesia (PB Pertacami) sebagai penyelenggara.

Pagelaran GAMMA World MMA Championships 2024 telah berakhir dengan meriah pada Sabtu 14 Desember 2024. Kejuaraan yang menggabungkan kompetisi senior dan junior ini sukses diselenggarakan di DEWA United Arena, Pagedangan, Banten.

Indonesia di GAMMA MMA 2024 foto percatami

Rangkaian GAMMA World MMA Championships 2024 ditutup dengan pertandingan final kompetisi senior di mana ada empat atlet Indonesia yang tampil. Hasilnya, tuan rumah mengumpulkan 1 medali emas, 3 medali perak, dan 11 medali perunggu di kompetisi senior.

Sementara di kompetisi junior, atlet-atlet muda Indonesia berhasil mengoleksi 2 medali emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu. Total, Indonesia mengumpulkan 3 medali emas, 7 medali perak, dan 14 perunggu.

GAMMA World MMA Championships 2024 tidak hanya menjadi ajang pembuktian kehebatan para atlet di arena, tetapi juga momen bersejarah bagi Indonesia sebagai tuan rumah.  Atmosfer megah di DEWA United Arena, Pagedangan, Banten, dipadukan dengan keramahan khas Indonesia, meninggalkan kesan mendalam bagi para delegasi dan peserta dari berbagai negara.

“Jika saya harus memberikan penilaian untuk acara ini, angka yang tepat adalah sepuluh. Penilaian ini bukan hanya mencerminkan kesempurnaan dalam penyelenggaraan, tetapi juga menggambarkan atmosfer luar biasa yang tercipta selama kejuaraan berlangsung,” kata Alex kepada awak media, selepas final, dikutip Minggu (15/12/2024).

“Cara kami disambut, bagaimana acara ini diselenggarakan, benar-benar luar biasa. Keramahan dan kebaikan semua pihak yang terlibat terasa begitu hangat, menciptakan suasana kekeluargaan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa melalui kolaborasi yang baik, kita dapat mencapai level tertinggi dalam penyelenggaraan acara seperti ini,” imbuhnya.

 

