4 Petarung Indonesia Tembus Final Kejuaraan Dunia MMA GAMMA 2024

4 petarung Indonesia tembus final Kejuaraan Dunia MMA GAMMA 2024 (Global Association of Mixed Martial Arts) 2024. Ada Abdul Sofyan hingga Puja Riyaya.

Ya, ajang MMA GAMMA 2024 bergulir pada Jumat 13 Desember 2024 dengan mempertandingkan babak semifinal. Laga itu dimainkan di Dewa United Arena, Pagedangan, Tangerang, Banten.

Pertarungan yang tersaji pun sangat menarik dalam dua nomor yang dipertandingkan. Ada nomor striking dan MMA.

Indonesia memiliki 15 atlet yang bertanding di babak semifinal. Namun, hanya empat petarung Tanah Air yang berhasil menembus partai puncak.

Adapun empat petarung Indonesia yang lolos ke babak final adalah Abdul Sofyan (-65,8 kg), Vallensia Fahira Hotmauli (-52,2 kg), Puja Riyaya (-70,3 kg) dari nomor striking MMA. Kemudian, istri dari Puja, Bayu Peni Hendrasswari (-47,6 kg) juga melaju ke partai pamungkas di sektor MMA.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia (PB Pertacami), Tommy Paulus Hermawan, mengapresiasi para atlet Indonesia yang sudah berjuang di semifinal. Dia menilai perjuangan mereka untuk mencapai babak empat besar saja sudah sulit karena para pesaing mereka adalah atlet-atlet kelas dunia.

"Indonesia melalui perjuangan yang sangat keras, benar-benar tidak mudah, karena ini kejuaraan dunia, setiap negara mengutus atlet terbaiknya, tapi sekali lagi mereka berhasil empat orang lolos ke final dari 15 orang yang masuk ke semifinal," kata Tommy kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 13 Desember 2024.

"Dengan perjuangan dan pertarungan yang cukup keras, dan kalian semua bisa lihat itu, kita cukup bangga, tapi pasti ada yang harus kita perbaiki ke depan," tambahnya.