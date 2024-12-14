Hasil Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Tumbang, Ganda Putra Indonesia Habis

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia dipastikan gagal menjuarai BWF World Tour Finals 2024. Sebab setelah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kalah, kini giliran Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang tersingkir di babak semifinal

Ya, Sabar/Reza baru saja tersingkir dari BWF World Tour Finals 2024 usai dikalahkan ganda putra Denmark, Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen, pada Sabtu (14/12/2024) malam WIB. Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabar/Reza dikalahkan Astrup/Rasmussen dalam dua gim langsung dengan skor 21-23, dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza mengawali pertandingan dengan permainan cepat yang mengejutkan Astrup/Rasmussen. Jawara Spain Masters 2024 itu mencoba untuk melebarkan jarak dengan duet Denmark.

Namun, Astrup/Rasmussen bermain cukup baik. Mereka tampil solid dengan kombinasi permainan cepat yang efektif. Kedua pasangan ganda putra terpantau saling balas mencetak poin.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. PBSI

Pada jeda interval gim pertama, Sabar/Reza akhirnya berhasil mengunci keunggulan dengan skor tipis 11-10. Usai jeda, Astrup/Rasmussen berupaya keras untuk membalikkan keadaan.

Kedua ganda putra sempat terlibat pertarungan sengit di pengujung gim pertama. Namun, Astrup/Rasmussen akhirnya berhasil memenangkan pertarungan itu dengan skor 23-21.