Hasil BWF World Tour Finals 2024: Sikat Kunlavut Vitidsarn, Jonatan Christie ke Semifinal!

HANGZHOU – Jonatan Christie berhasil melaju ke semifinal BWF World Tour Finals 2024. Tunggal putra Indonesia itu mengalahkan Kunlavut Vitidsarn dua gim langsung 21-15 dan 21-12 di matchday tiga Grup B.

Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Jumat (13/12/2024) malam WIB, Jonatan mengawali laga dengan baik saat bersua Vitidsarn. Ia langsung mengontrol jalannya permainan dan memberi tekanan kepada Vitidsarn.

Hasilnya, Jonatan mampu unggul jauh dengan skor 7-4 hingga 12-5. Sayangnya, juara All England 2024 itu sempat lengah ketika sudah unggul dengan nyaman 14-19.

Vitidsarn mampu memanfaatkan kelengahan tersebut hingga mempertipis jarak dengan selisih dua poin. Jonatan pun hanya unggul tipis dengan skor 16-14.

Untungnya, Jonatan kembali fokus dan mengontrol jalannya pertandingan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia langsung menuntaskan laga gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Memasuki gim kedua, Vitidsarn mencoba mengambil alih dominasi pertandingan. Jonatan tampil dalam tekanan sehingga langsung tertinggal 0-3.