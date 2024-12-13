Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2024: Sikat Kunlavut Vitidsarn, Jonatan Christie ke Semifinal!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |18:55 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2024: Sikat Kunlavut Vitidsarn, Jonatan Christie ke Semifinal!
Jonatan Christie melaju ke semifinal BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Jonatan Christie berhasil melaju ke semifinal BWF World Tour Finals 2024. Tunggal putra Indonesia itu mengalahkan Kunlavut Vitidsarn dua gim langsung 21-15 dan 21-12 di matchday tiga Grup B.

Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Jumat (13/12/2024) malam WIB, Jonatan mengawali laga dengan baik saat bersua Vitidsarn. Ia langsung mengontrol jalannya permainan dan memberi tekanan kepada Vitidsarn.

Jonatan Christie kalah dari Shi Yu Qi di BWF World Tour Finals 2024. Foto: PBSI

Hasilnya, Jonatan mampu unggul jauh dengan skor 7-4 hingga 12-5. Sayangnya, juara All England 2024 itu sempat lengah ketika sudah unggul dengan nyaman 14-19.

Vitidsarn mampu memanfaatkan kelengahan tersebut hingga mempertipis jarak dengan selisih dua poin. Jonatan pun hanya unggul tipis dengan skor 16-14.

Untungnya, Jonatan kembali fokus dan mengontrol jalannya pertandingan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia langsung menuntaskan laga gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Memasuki gim kedua, Vitidsarn mencoba mengambil alih dominasi pertandingan. Jonatan tampil dalam tekanan sehingga langsung tertinggal 0-3.

 

Halaman:
1 2
