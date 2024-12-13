Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perbandingan Gaji Maverick Vinales dengan Enea Bastianini di KTM Tech 3

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |01:00 WIB
Perbandingan Gaji Maverick Vinales dengan Enea Bastianini di KTM Tech 3
Pembalap Tim KTM Tech3, Maverick Vinales. (Foto: Instagram/maverick12official)
A
A
A

PERBANDINGAN gaji Maverick Vinales dengan Enea Bastianini di KTM Tech 3 menarik untuk diulas. Sebab, keduanya akan berduet di MotoGP 2025 dengan memperkuat tim satelit milik KTM itu.

MotoGP 2025 menjadi musim yang menarik karena sebagian besar tim melakukan perombakan. Salah satu yang patut disorot adalah tim KTM Tech 3.

Bagaimana tidak? sebagai tim satelit, komposisi pembalap tim tersebut sangat mewah karena berisi dua pembalap mantan pabrikan, yakni Maverick Vinales dan juga Enea Bastianini.

Maverick Vinales didatangkan dari tim pabrikan Aprilia. Pembalap asal Spanyol itu uga pernah membela tim Yamaha serta Suzuki sebelumnya. Dengan pengalaman itu, tent mengejutkan melihat dirinya merapat ke tim satelit KTM dan bukan ke tim pabrikan.

Namun rupanya, kedatangan Jorge Martin lah yang menjadi penyebab ia hengkang. Aprilia sengaja mendatangkan juara dunia MotoGP 2024 itu untuk bisa lebih bersaing di MotoGP 2025 nanti.

Maverick Vinales. (instagram/maverick12official)
Maverick Vinales. (instagram/maverick12official)

Hal serupa juga terjadi pada Enea Bastianini. Sebagai pembalap tim pabrikan Ducati, Bastianini sejatinya menampilkan performa yang apik dengan banyak meraih podium bersama Francesco Bagnaia.

Namun di musim depan, Ducati lebih memilih mempromosikan Marc Marquez yang baru semusim membela Gresini Racing. Alhasil, Bastianini harus tersisih dan menerima pinangan dari KTM Tech 3.

 

Halaman:
1 2
