HOME SPORTS SPORT LAIN

Laga Jakarta Electric PLN vs Yogya Falcons Buka Proliga 2025, Sabina Altynbekova Siap Beraksi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |14:14 WIB
Laga Jakarta Electric PLN vs Yogya Falcons Buka Proliga 2025, Sabina Altynbekova Siap Beraksi!
Yogya Falcons akan menghadapi Jakarta Electric PLN sebagai sajian pembuka Proliga 2025 (Foto: Instagram/@yogyafalcons)
A
A
A

JAKARTA – Proliga 2025 akan dibuka dengan pertandingan antara Jakarta Electric PLN vs Yogya Falcons! Kedua tim akan bertanding di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah pada 3 Januari 2025.

Ini merupakan musim ke-23 kompetisi Proliga berlangsung di Tanah Air. Musim ini masih menggunakan format seperti sebelumnya, namun akan berlangsung di 10 kota besar Indonesia.

Jakarta Electric PLN

Sejumlah kota yang akan menjadi tempat perhelatan kompetisi ini antara lain Semarang, sebagai venue pembuka kompetisi. Kemudian Proliga 2025 berlanjut di Gresik, Malang, Surabaya, Bandung, Pontianak, Palembang, Kediri, Yogyakarta, dan ditutup di Indonesia Arena (Jakarta).

Babak reguler kompetisi Proliga akan berlangsung pada Januari dan Februari 2025. Ada pun, babak final four hingga grand final akan digelar usai bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun depan.

Lima tim putra dan tujuh tim putri dipastikan akan berkompetisi di Proliga 2025. Kelima tim putra terdiri dari Jakarta LavAni Transmart, Jakarta Bhayangkara Presisi, Palembang Bank SumselBabel, Jakarta Garuda Jaya, dan Surabaya Samator.

Sedangkan di sektor putri antara lain Jakarta Electric PLN, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Energi, Jakarta Livin Mandiri, Bandung bjb Tandamata, Gresik Petrokimia Pupuk Infonesia, dan Yogya Falcons. Sayangnya, juara bertahan Jakarta BIN tidak ambil bagian.

Halaman:
1 2
