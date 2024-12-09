3 Pevoli Asing Perempuan di Proliga 2025 yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Voli Kazakhstan!

3 pevoli asing perempuan di Proliga 2025 yang cantiknya kebangetan akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada bidadari voli Kazakhstan.

Ya, sejumlah tim sudah bergerilya mengumpulkan skuad terbaik untuk berlaga di Proliga 2025. Sejumlah pemain asing pun sudah turut resmi didatangkan sejumlah klub.

Kehadiran para pemain asing ini tentu saja bakal menambah semarak gelaran Proliga 2025. Sebab, selain kaya akan kualitas permainan dan pengalaman, mereka juga punya paras yang begitu menawan hingga membuat kehadirannya dinantikan para pencinta voli Tanah Air.

Berikut 3 pevoli asing perempuan di Proliga 2025 yang cantiknya kebangetan:

3. Liu Yanhan





Salah satu pevoli asing perempuan di Proliga 2025 yang cantiknya kebangetan adalah Liu Yanhan. Dia merupakan pemain asal China.

Liu Yanhan biasa bermain di posisi outside hitter. Dia dipastikan bakal kembali memperkuat tim Jakata Livin Mandiri di Proliga 2025.