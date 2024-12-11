Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2024: Tarung Sengit 1 Jam, Jonatan Christie Kalah dari Shi Yu Qi di Laga Perdana

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |13:43 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2024: Tarung Sengit 1 Jam, Jonatan Christie Kalah dari Shi Yu Qi di Laga Perdana
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL BWF World Tour Finals 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, harus kalah dari Shi Yu Qi (China) di laga perdana Grup B BWF World Tour Finals 2024.

Jonatan kalah usai bertarung rubber game selama 63 menit. Laga yang digelar di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (11/12/2024) siang WIB, dia kalah dengan skor 16-21, 21-17 dan 8-21.

Jonatan Christie. PBSI

Jalannya Pertandingan

Jojo -sapaan Jonatan- berada dalam tekanan Shi Yu Qi sejak awal pertandingan. Dia tak mampu meredam serangan-serangannya sehingga tertinggal 3-6.

Di sisi lain, serangan yang dilakukan pemain ranking empat dunia itu sulit menembus pertahanan jagoan tuan rumah. Alhasil, dia semakin jauh ketinggalan di angka 6-13 dan 11-16.

Namun, pelan tapi pasti, Jonatan bangkit dan mengembangkan permainannya hingga memangkas jarak menjadi 15-16. Sayangnya, juara Asia 2024 itu lengah lagi di poin-poin krusial. Shi Yu Qi pun mengalahkannya dengan skor 16-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Jojo mulai bisa mengimbangi permainan Shi Yu Qi dengan bertahan lebih baik. Aksi kejar mengejar angka pun berlangsung sampai menginjak skor 5-5.

 

Halaman:
1 2
Halaman:
