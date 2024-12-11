Hasil BWF World Tour Finals 2024: Tarung Sengit 1 Jam, Jonatan Christie Kalah dari Shi Yu Qi di Laga Perdana

HASIL BWF World Tour Finals 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, harus kalah dari Shi Yu Qi (China) di laga perdana Grup B BWF World Tour Finals 2024.

Jonatan kalah usai bertarung rubber game selama 63 menit. Laga yang digelar di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (11/12/2024) siang WIB, dia kalah dengan skor 16-21, 21-17 dan 8-21.

Jalannya Pertandingan

Jojo -sapaan Jonatan- berada dalam tekanan Shi Yu Qi sejak awal pertandingan. Dia tak mampu meredam serangan-serangannya sehingga tertinggal 3-6.

Di sisi lain, serangan yang dilakukan pemain ranking empat dunia itu sulit menembus pertahanan jagoan tuan rumah. Alhasil, dia semakin jauh ketinggalan di angka 6-13 dan 11-16.

Namun, pelan tapi pasti, Jonatan bangkit dan mengembangkan permainannya hingga memangkas jarak menjadi 15-16. Sayangnya, juara Asia 2024 itu lengah lagi di poin-poin krusial. Shi Yu Qi pun mengalahkannya dengan skor 16-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Jojo mulai bisa mengimbangi permainan Shi Yu Qi dengan bertahan lebih baik. Aksi kejar mengejar angka pun berlangsung sampai menginjak skor 5-5.