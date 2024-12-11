Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Alasan Jonatan Christie Calon Kuat Juara BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Viktor Axelsen Absen!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |09:44 WIB
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

3 alasan Jonatan Christie calon kuat juara BWF World Tour Finals 2024 menarik diulas. Salah satunya karena sang lawan berat, Viktor Axelsen, absen.

Ya, Jonatan Christie akan turut berlaga di ajang bergengsi penutup tahun, BWF World Tour Finals 2024. Dia jadi satu dari total 6 wakil Indonesia yang lolos ke ajang itu.

Jonatan Christie. PBSI

Jonatan Christie tentu saja diharapkan bisa membawa harum nama Indonesia di BWF World Tour Finals 2024. Dia pun dinilai punya kans merebut gelar juara. Sejumlah alasan tentu saja melatarbelakangi padangan itu. Apa saja?

Berikut 3 alasan Jonatan Christie calon kuat juara BWF World Tour Finals 2024:

3. Satu-satunya Harapan Indonesia di Tunggal Putra

jonatan christie foto pbsi

Salah satu alasan Jonatan Christie calon kuat juara BWF World Tour Finals 2024 adalah dia jadi satu-satunya harapan Indonesia di tunggal putra. Ya, hanya ada 1 wakil Indonesia di sektor tunggal putra yang berhasil lolos ke BWF World Tour Finals 2024.

Jonatan Christie pun diketahui tergabung di Grup B pada BWF World Tour Finals 2024. Dia akan melawan Shi Yu Qi (China), Kodai Naraoka (Jepang), dan juga Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

Perjuangan Jonatan Christie pun akan dimulai hari ini dengan menghadapi Shi Yu Qi. Secara rekor pertemuan, Jonatan diunggulkan atas jagoan China itu.

Jonatan unggul dengan kemenangan 9 kali dari total 15 pertemuan yang terjadi. Dalam pertemuan terakhir kedua pemain pun, Jonatan sukses menang dengan skor 21-17 dan 21-16 di babak semifinal China Masters 2024. Tentunya, ini akan jadi modal bagus.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
