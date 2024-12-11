Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Klik di Sini! Link Live Streaming BWF World Tour Finals 2024 di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |10:28 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming BWF World Tour Finals 2024 di Vision+
Saksikan BWF World Tour Finals 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
LINK live streaming BWF World Tour Finals 2024 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Perjuangan Jonatan Christie cs sendiri akan dimulai hari ini, Rabu (11/12/2024).

Ya, turnamen bulu tangkis paling bergengsi tahun ini, BWF World Tour Finals 2024, dijadwalkan digelar pekan ini di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou. Pertandingan dimulai pada Rabu (11/12/24) hingga Minggu 15 Desember 2024. Rangkaian pertandingan BWF World Tour Finals 2024 dapat disaksikan streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Gregoria Mariska Tunjung. pbsi

Para pencinta bulu tangkis saatnya memberikan dukungan penuh untuk 6 wakil Indonesia yang siap berjuang di lapangan! Di antaranya, Gregoria Mariska dan duet Fajar/Rian akan menunjukkan aksi terbaik mereka demi membawa nama bangsa ke puncak kemenangan. Jangan lewatkan momen seru ini, catat jadwal nonton streaming di Vision+.

Babak Grup - Rabu, 11 Desember 2024

● Day 1 Sesi 1 : 08.30 WIB - SOCCER

● Day 1 Sesi 1 : 08.30 WIB - SPORTSTARS 2

● Day 1 Sesi 1 : 08.30 WIB - SPOTV

● Day 1 Sesi 1 : 08.30 WIB - SPOTV 2

● Day 1 Sesi 2 : 16.00 WIB - SOCCER

● Day 1 Sesi 2 : 16.00 WIB - SPORTSTARS 2

● Day 1 Sesi 2 : 16.00 WIB - SPOTV

● Day 1 Sesi 2 : 16.00 WIB - SPOTV 2

Babak Grup - Kamis, 12 Desember 2024

● Day 2 Sesi 1 : 08.30 WIB - SOCCER

● Day 2 Sesi 1 : 08.30 WIB - SPORTSTARS 2

● Day 2 Sesi 1 : 08.30 WIB - SPOTV

● Day 2 Sesi 1 : 08.30 WIB - SPOTV 2

● Day 2 Sesi 2 : 16.00 WIB - SOCCER

● Day 2 Sesi 2 : 16.00 WIB - SPORTSTARS 2

● Day 2 Sesi 2 : 16.00 WIB - SPOTV

● Day 2 Sesi 2 : 16.00 WIB - SPOTV 2

Babak Grup - Jumat, 13 Desember 2024

● Day 3 Sesi 1 : 08.30 WIB - SOCCER

● Day 3 Sesi 1 : 08.30 WIB - SPORTSTARS 2

● Day 3 Sesi 1 : 08.30 WIB - SPOTV

● Day 3 Sesi 1 : 08.30 WIB - SPOTV 2

● Day 3 Sesi 2 : 16.00 WIB - SOCCER

● Day 3 Sesi 2 : 16.00 WIB - SPORTSTARS 2

● Day 3 Sesi 2 : 16.00 WIB - SPOTV

● Day 3 Sesi 2 : 16.00 WIB - SPOTV 2

Babak Semifinal - Sabtu, 14 Desember 2024

● Semifinal Sesi 1 : 08.30 WIB - SPORTSTARS

● Semifinal Sesi 1 : 08.30 WIB - SPOTV

● Semifinal Sesi 2 : 16.00 WIB - SPORTSTARS

● Semifinal Sesi 2 : 16.00 WIB - SPOTV

Babak Final - Minggu, 15 Desember 2024

● Pre Show : 12.30 WIB - SPOTV

● Final : 13.00 WIB - SPOTV

● Final : 13.00 WIB – SPORTSTARS

 

