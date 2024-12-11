Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 Hari Ini: Fajar/Rian Perang Saudara, Jonatan Christie vs Shi Yu Qi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |06:10 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 Hari Ini: Fajar/Rian Perang Saudara, Jonatan Christie vs Shi Yu Qi!
Para pebulu tangkis Indonesia kala berlaga di BWF World Tour Finals 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 hari ini akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang hadapi perang saudara hingga Jonatan Christie melawan jagoan tuan rumah, Shi Yu Qi.

Ya, ajang bergengsi yang jadi penutup tahun, BWF World Tour Finals 2024, akan mulai digelar pada hari ini. Tepatnya, pertandingan akan berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada Rabu (11/12/2024) mulai pukul 08.30 WIB.

Jonatan Christie. PBSI

Total, ada 6 wakil Indonesia yang akan berlaga hari ini. Penampilan wakil Tanah Air akan dibuka oleh Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang bakal menghadapi pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito.

Secara rekor pertemuan, kedua pasangan itu baru bertemu 1 kali. Hasilnya, Dejan/Gloria kalah dengan skor 19-21 dan 18-21 kala berhadapan di babak 32 besar Kumamoto Masters 2024. Tentunya, Dejan/Gloria diharapkan bisa revans di pertemuan kali ini.

Kemudian, ada Jonatan Christie yang akan menghadapi Shi Yu Qi (China). Secara head-to-head, Jonatan unggul dengan kemenangan 9 kali dari total 15 pertemuan yang terjadi. Dalam pertemuan terakhir kedua pemain pun, Jonatan sukses menang dengan skor 21-17 dan 21-16 di babak semifinal China Masters 2024. Tentunya, ini akan jadi modal bagus.

Gregoria Mariska Tunjung juga akan memulai perjalanannya hari ini di BWF World Tour Finals 2024 dengan melawan Aya Ohori (Jepang). Gregoria mesti waspada karena pertemuannya dengan Aya Ohori kerap berjalan sengit. Alhasil, secara rekor pertemuan, kedudukannya imbang 2-2.

Dalam 2 pertemuan terakhir melawan Aya Ohori, Gregoria pun selalu kalah. Teranyar, dia tumbang 17-21 dan 16-21 di babak 16 besar French Open 2024.

Beralih ke sektor ganda putri, satu-satunya wakil Indonesia, Febriana Dwipuji kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, akan menghadapi lawan berat di laga perdana BWF World Tour Finals 2024. Mereka akan melawan ganda putri nomor 2 dunia, Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan). Ini akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement