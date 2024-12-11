Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 Hari Ini: Fajar/Rian Perang Saudara, Jonatan Christie vs Shi Yu Qi!

JADWAL wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 hari ini akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang hadapi perang saudara hingga Jonatan Christie melawan jagoan tuan rumah, Shi Yu Qi.

Ya, ajang bergengsi yang jadi penutup tahun, BWF World Tour Finals 2024, akan mulai digelar pada hari ini. Tepatnya, pertandingan akan berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada Rabu (11/12/2024) mulai pukul 08.30 WIB.

Total, ada 6 wakil Indonesia yang akan berlaga hari ini. Penampilan wakil Tanah Air akan dibuka oleh Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang bakal menghadapi pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito.

Secara rekor pertemuan, kedua pasangan itu baru bertemu 1 kali. Hasilnya, Dejan/Gloria kalah dengan skor 19-21 dan 18-21 kala berhadapan di babak 32 besar Kumamoto Masters 2024. Tentunya, Dejan/Gloria diharapkan bisa revans di pertemuan kali ini.

Kemudian, ada Jonatan Christie yang akan menghadapi Shi Yu Qi (China). Secara head-to-head, Jonatan unggul dengan kemenangan 9 kali dari total 15 pertemuan yang terjadi. Dalam pertemuan terakhir kedua pemain pun, Jonatan sukses menang dengan skor 21-17 dan 21-16 di babak semifinal China Masters 2024. Tentunya, ini akan jadi modal bagus.

Gregoria Mariska Tunjung juga akan memulai perjalanannya hari ini di BWF World Tour Finals 2024 dengan melawan Aya Ohori (Jepang). Gregoria mesti waspada karena pertemuannya dengan Aya Ohori kerap berjalan sengit. Alhasil, secara rekor pertemuan, kedudukannya imbang 2-2.

Dalam 2 pertemuan terakhir melawan Aya Ohori, Gregoria pun selalu kalah. Teranyar, dia tumbang 17-21 dan 16-21 di babak 16 besar French Open 2024.

Beralih ke sektor ganda putri, satu-satunya wakil Indonesia, Febriana Dwipuji kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, akan menghadapi lawan berat di laga perdana BWF World Tour Finals 2024. Mereka akan melawan ganda putri nomor 2 dunia, Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan). Ini akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan.