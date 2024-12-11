Febriana/Amallia Pasang Mental Baja Lawan Ranking 2 Dunia di BWF World Tour Finals 2024

HANGZHOU – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi menatap laga kontra Baek Ha-na/Lee So-hee di BWF World Tour Finals 2024. Mereka menyatakan siap untuk menunjukkan mental dan daya juang yang tinggi menghadapi pasangan ranking dua dunia itu.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (Foto: PBSI)

Ana/Tiwi menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putri pada gelaran BWF World Finals 2024 yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember. Ini sekaligus menjadi debut pasangan ranking 10 dunia itu di turnamen penutup tahun tahun tersebut.

Mereka tergabung dalam grup yang cukup berat. Ana/Tiwi masuk Grup B bersama Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (Jepang), Baek/Lee, dan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China).

Ana/Tiwi akan memulai kiprahnya dengan melawan Baek/Lee di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Rabu (11/12/2024). Menatap laga tersebut, mereka sadar pasangan Korea Selatan itu bukan lawan yang mudah

Kendati begitu, duet Pelatnas PBSI Cipayung itu sama sekali tidak gentar. Ana/Tiwi siap kerja lebih ekstra demi meraih hasil manis.

"Tidak mudah melawan pasangan Korea tapi kami harus siap dengan semuanya. Dengan shuttlecock yang agak berat ini, kami harus siap bermain habis-habisan, bermain capek," ujar Ana dalam rilis PBSI, Rabu (11/12/2024).