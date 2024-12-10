Ingin Akhiri Kutukan di BWF World Tour Finals 2024, Aaron Chia/Soh Wooi Yik Siap Kalahkan Dua Ganda Putra Indonesia

HANGZHOU – Pasangan ganda putra Indonesia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik bertekad untuk mengakhiri kutukan di BWF World Tour Finals 2024. Kutukan itu terkait Aaron/Soh yang selalu gagal lolos dari fase grup setiap kali main di ajang BWF World Tour Finals.

Perlu diketahui, Aaron Chia/Soh Wooi Yik tergabung bersama pasangan yang cukup berat di Grup B. Mereka tergabung bersama dua ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan He Ji Ting/Ren Xiang Yu asal China.

Pasangan andalan Malaysia itu sadar bahwa perjalanan mereka akan berat. Namun, Aaron Chia menyatakan bahwa dirinya bersama Soh Wooi Yik ingin menyudahi kutukan mereka yang mana selama ini selalu terhenti di fase grup selama keikutsertaannya di BWF World Tour Finals.

“Kali ini kami ingin terlebih dahulu lolos dari fase grup,” kata Aaron Chia, dilansir dari Bharian, Selasa (10/12/2024).

aaron chia/soh wooi yik foto pbsi

“Karena kami sudah empat kali bermain di BWF World Tour Finals, tetapi setiap kali selalu kalah di babak grup,” sambungnya.

Aaron Chia menyebut, lolos dari fase grup akan menjadi kelegaan tersendiri bagi mereka. Pasalnya, itu akan menjadi pencapaian pertama mereka selama beraksi di turnamen bergengsi penutup tahun.