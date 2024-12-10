Tampil Beda di Gala Dinner BWF World Tour Finals 2024, 2 Pemain Indonesia Sukses Jadi Perhatian

HANGZHOU - Dalam gala dinner BWF World Tour Finals 2024, ada dua pemain Indonesia yang berhasil mencuri perhatian karena penampilannya yang berbeda. Kedua pebulutangkis Tanah Air yang dimaksud adalah Sabar Karyaman Gutama dan Amallia Cahaya Pratiwi.

Salah satu yang paling ditunggu dari Gala Dinner BWF World Tour Finals 2024 adalah penampilan busana yang dikenakan para atlet dan pelatih. Termasuk tim Indonesia yang tampil dengan gaya mereka masing-masing, namun tetap menunjukkan penampilan menarik.

Gala Dinner BWF World Tour Finals 2024 yang berlangsung Senin (09/12) malam di Hotel Intercontinental, Hangzhou, China. Beberapa pemain Indonesia yang mencuri perhatian di acara ini adalah Sabar dan Tiwi -sapaan akrab- Amallia Cahaya Pratiwi.

Sabar menggunakan beskap berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik untuk bawahan, sementara Tiwi memakai pakaian tradisional yang terinspirasi dari serial Gadis Kretek.

Perwakilan Indonesia di BWF World Tour Finals 2024

"Hari ini saya temanya berkain. Atasannya menggunakan beskap dipadukan dengan kain batik Lasem untuk bawahan. Saya senang bisa membawa budaya Indonesia ke World Tour Finals ini, semoga tahun depan bisa hadir dan hadir lagi," kata Sabar dalam keterangan pers PBSI, Selasa (10/12/2024).

"Inspirasinya dari melihat Remaja Nusantara di Instagram dan kebetulan penggiatnya adalah teman saya jadi konsultasi dengan dia lalu jadilah seperti ini," jelas Sabar.