Debut di BWF World Tour Finals 2024, Dejan/Gloria Tak Muluk-Muluk soal Target: Ikut Saja Sudah Bersyukur

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, tak muluk-muluk soal target di BWF World Tour Finals 2024. Menurutnya, bisa tampil di BWF World Tour Finals 2024 saja sudah disyukur pasangan non-pelatnas itu.

Ya, Dejan/Gloria menjadi satu-satunya ganda campuran Indonesia yang lolos ke BWF World Tour Finals 2024. Ajang itu akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024.

Ini merupakan pertama kalinya Dejan/Gloria lolos ke turnamen penutup musim tersebut. Namun, dalam mempersiapkan diri tampil di BWF World Tour Finals 2024, Dejan/Gloria mendapat tantangan besar.

Tak seperti para atlet Pelatnas PBSI yang diperbolehkan absen dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) PBSI 2024 untuk mewakili klub mereka, Dejan/Gloria tetap memenuhi panggilan PB Djarum. Oleh karena itu, persiapan pasangan ranking 13 dunia tersebut sedikit terhambat.

Pasalnya, Dejan/Gloria bergantian tampil di Kejurnas nomor beregu campuran. Alhasil, perlu ada penyesuaian dalam latihan mereka menuju BWF World Tour Finals 2024.

“Persiapannya tetap ada walaupun terpotong Kejurnas. Jadi kita banyak bagi waktu, di mana kadang aku main, Dejan enggak, jadi Dejan yang full latihan,” kata Gloria kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di GOR UNJ, Jakarta, pekan lalu.

“Akunya juga kadang habis main, sorenya lanjut latihan. Jadi, diusahakan kita enggak ada yang terlewat sama sekali program latihan yang biasanya dua kali ini tetap harus dijalani,” lanjutnya.

“Karena kita harus tetap latihan walau kepotong sama Kejurnas ini juga. Dan Kejurnas ini kan memang tanggung jawab kami sebagai atlet dari klub kami,” ucap Gloria.