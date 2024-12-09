Dominasi Alexandre Pantoja Tak Terbantahkan Usai Tumbangkan Kai Asakura di UFC 310

LAS VEGAS - Alexandre Pantoja berhasil mempertahankan sabuk juara kelas flyweight untuk ketiga kalinya. Ia mampu menumbangkan petarung debutan, Kai Asakura, di Main Event UFC 310, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu 8 Desember 2024.

Pantoja sukses menaklukkan Asakura di ronde kedua. Mantan juara Rizin FF itu menyerah di bawah kuncian sang lawan. Petarung berusia 34 tahun itu memperpanjang rekor menjadi tujuh kemenangan beruntun.

Duel yang disiarkan Mola itu berjalan imbang saat kedua petarung memasuki oktagon. Asakura memulai inisiatif serangan, berusaha menjatuhkan Pantoja dengan tendangan flying knee.

Beberapa saat kemudian gantian Pantoja hampir menumbangkan lawan dengan pukulan tetapi tertahan dinding Oktagon. Jual beli serangan terjadi di ronde pertama.

Asakura dinilai mampu menghadapi serangan Pantoja. Petarung asal Jepang itu berhasil menahan lawan dari upaya-upaya menjatuhkannya.

Di ronde kedua, kedua petarung tetap saling serang. Namun, Pantoja mampu mengubah keadaan dengan teknik backtake yang berhasil membuat Asakura terkunci sehingga duel terjadi di dasar arena.